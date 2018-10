Albanese moordenaar die dubbelleven leidde in België riskeert drie jaar cel extra voor oplichting Christophe Maertens

08 oktober 2018

12u31 0 Op de rechtbank van Ieper riskeert een Albanese moordenaar (40), die jarenlang een dubbelleven leidde, drie jaar cel voor valsheid in geschrifte en oplichting. De man wordt beschuldigd van het aannemen van een valse naam. Zijn Belgische echtgenote, die lang niets wist van het verleden van haar man, blijft hem steunen.

Erjon S. werd jarenlang gezocht nadat hij in Italië bij verstek levenslang kreeg voor de moord op een prostituee. De man bleek naar België te zijn gevlucht waar hij een valse naam had aangenomen. S. bouwde een nieuw leven op in het West-Vlaamse Geluwe. Hij trouwde en kreeg drie kinderen. De Italianen kwamen hem echter op het spoor na telefooncommunicatie met de Belgische politie. In 2015 werd S. door de speciale eenheden van de politie in Geluwe opgepakt.



In Italië volgde een nieuw proces waarna de straf herleid werd tot zeventien jaar. De man mag zijn straf uitzitten in een Belgische gevangenis. Nu riskeert hij nog eens drie jaar te krijgen voor valsheid in geschrifte. Dat onder meer omdat hij onder een valse naam allerlei administratieve zaken verrichtte. Ook moet hij zich verantwoorden voor oplichting, zelfs tegenover zijn eigen vrouw. Ook dat heeft te maken met zijn valse naamdracht. Dat laatste wordt door de verdediging tegengesproken.

Echtgenote steunt haar man

De echtgenote van de moordenaar liet op de rechtbank een brief voorlezen. Daarin spreekt ze haar steun uit voor haar man. “Het is een lieve vader die altijd zijn best doet”, klinkt het. S. riskeert nu ook zijn Belgische nationaliteit kwijt te spelen. Het vonnis volgt op 12 november.