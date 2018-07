Albanese mensensmokkelbende krijgt celstraffen tot 8 jaar en monsterboete van bijna 2 miljoen euro voor 39 transporten Siebe De Voogt

12 juli 2018

13u45

Bron: Eigen berichtgeving 2 Vijf Albanezen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 8 jaar gekregen voor hun aandeel in een groot mensensmokkeldossier. De bende smokkelde tijdens liefst 39 transporten ongeveer 150 vluchtelingen richting Groot-Brittannië. De rechter legde de Albanezen bijna 2 miljoen euro aan boetes op.

Het onderzoek naar de smokkelbende ging van start toen een bepaald gsm-nummer in twee anders smokkeldossiers opdook. De Albanezen bleken te smokkelen vanop verschillende plaatsen in Noord-Frankrijk en op parkings rond Veurne, Adinkerke en Brugge. Hun uitvalsbasis was het vroegere Formule 1-hotel in Gent. De transmigranten werden naar parkings gebracht, waar truckers hen op een vrachtwagen stopten. De chauffeurs herkenden de transmigranten aan een colaflesjes dat één van hen telkens bij had. De leider van de bende werd nooit opgepakt en kreeg vanmorgen 8 jaar cel. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding. Aanvankelijk werden zes Albanezen voor de rechter gebracht, maar één man werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen.