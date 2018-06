Albanese mensensmokkelaar geklist dankzij undercoveroperatie Redactie

20 juni 2018

14u14

Bron: belga 0 Een 22-jarige Albanees heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor mensensmokkel van zes andere Albanezen. Zenel M. werd in de val gelokt door een Britse undercoveragent. Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden effectieve celstraf en 48.000 euro geldboete.

Het dossier tegen M. is de uitloper van een grootschalig Brits onderzoek naar een Albanese mensensmokkelbende. Dankzij twee undercoveragenten beschikte de politie over informatie dat op 13 februari 2018 om 10 uur in Brugge mensen zouden gesmokkeld worden. Ze zouden met een zeilboot naar het Verenigd Koninkrijk gebracht worden, waar ze illegaal in een carwash in Milton Keynes aan de slag konden.

Die bewuste ochtend vertrok Zenel M. samen met drie passagiers in een Volkswagen Polo aan zijn hotel in Schaarbeek. Drie andere slachtoffers werden met een taxi naar de Blankenbergsesteenweg in Brugge gebracht. Daar stond een minibusje klaar om het zestal naar een zeilboot te brengen, waarop de politie tussenbeide kwam.

De verdediging merkte op dat een zekere 'Jason', de Britse undercoveragent, zelf had voorgesteld om zijn zeilboot te gebruiken voor mensensmokkel. Bovendien werden de Albanese migranten volgens meester Gert Warson absoluut niet uitgebuit. "Er is ook nergens sprake van geld voor mijn cliënt. Het gaat wellicht gewoon om een eenvoudige illegale carwash gerund door zijn neef."

De rechter doet op 12 juli uitspraak.