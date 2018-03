Albanese inbrekersbende krijgt celstraffen tot 3,5 jaar met uitstel TTR

Bron: Belga 2 Elf Albanese inbrekers hebben van de correctionele rechtbank van Tongeren gevangenisstraffen van 2,5 tot 3,5 jaar met uitstel gekregen. De bende pleegde op grote schaal inbraken in onder meer de provincies Luik, Limburg, Antwerpen, Vlaams en Waals-Brabant. In Tongeren stonden ze terecht voor dertien inbraken.

De bende was vanaf december 2016 vijf maanden actief in ons land. De mannen waren allemaal op doortocht naar Groot-Brittannië of kwamen hier werk zoeken. In Luik ontmoetten ze een landgenoot die hen onderdak bood en hen aanstuurde. De mannen werden getipt in welke huizen grote sommen geld, juwelen of dure auto's aanwezig waren. Op zeer korte tijd werd er dan in verschillende woningen in dezelfde wijk ingebroken.

De mannen verschaften zich telkens toegang tot de geviseerde woningen door gaatjes te boren in ramen die niet zichtbaar waren vanop straat. Terwijl groepjes van twee of drie mannen de huizen binnendrongen hield er telkens iemand de wacht in een auto. In Borgloon sloegen ze zo op anderhalf uur tijd toe in drie huizen in dezelfde wijk en gingen zij er onder meer vandoor met de inhoud van een kluis. Daarin lag bijna 20.000 euro cash en verschillende juwelen.

Crash

Op 1 januari 2017 werden vier bendeleden met een in Wellen gestolen Audi A3 opgemerkt na een inbraak aan een alcoholcontrole in Aalst. Toen ze probeerden te vluchten crashten ze met de auto en kon een van hen opgepakt worden. Twee andere Albanezen liepen dan weer in april tegen de lamp in Zaventem. Bij een alcoholcontrole stopten ze 200 meter voor de controle en bleven toen een half uur in de auto zitten vooraleer ze te voet vertrokken. Later werden ze in de buurt van de achtergelaten auto opgepakt. In die auto vonden de ordediensten een gestolen laptop. Via uitgebreid telefonieonderzoek kwamen de speurders terecht bij de bende die vanuit Luik opereerde.

Aan hun slachtoffers moeten de elf Albanezen samen een schadevergoeding betalen van meer dan 41.000 euro vermeerderd met de intresten en gerechtskosten.