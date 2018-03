Albanese familievete in Gent eindigt in schietpartij: 7 jaar cel Sam Ooghe

28 maart 2018

11u21

Een Albanese man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, omdat hij in november 2015 twee schoten loste bij een familievete in Gent. Twee broers raakten daarbij lichtgewond. Volgens de rechtbank had de schutter de intentie om te doden.

Op 25 november 2015 werd de Zuidstationsstraat in Gent opgeschrikt door enkele schoten. Lulzim H., een Albanese man, had vlakbij het beruchte Café Spring’s twee broers beschoten in het kader van een uit de hand gelopen vete tussen twee families. De slachtoffers raakten lichtgewond.

"Maar ze mogen van geluk spreken", zei rechter Hans De Waele tijdens het vonnis. "Voor de rechtbank staat vast dat de schutter de intentie had om te doden." Volgens de dader hadden de broers zijn vader bedreigd, en daarom kwam hij verhaal halen. In september 2015 kwam het al tot een vechtpartij, ook in café Springs. Twee maanden later bracht de Albanese man een vuurwapen mee. Na een discussie schoot hij zijn rivalen nog tweemaal boven het hoofd, maar toen de mannen hem aanvielen met stokken, richtte hij zijn wapen wel op het lichaam.

Zelfverdediging

Van wettige zelfverdediging is volgens de rechtbank geen sprake. "Zelfverdediging vereist proportionaliteit. En de ernst van de feiten, met het gebruik van een vuurwapen, staat op geen enkele manier in proportionele verhouding tot de voorafgaande schermutseling."

"De beklaagde vertoont een absoluut gebrek aan respect voor het leven van een ander mens", concludeerde de rechter. "Hij meent zich te moeten bewapenen in het kader van familietwist, en wil zijn ruzies uitvechten op straat met vuurwapens. Tegen deze gevaarlijke ingesteldheid moeten we krachtdadig optreden, om een signaal te geven en dit in de toekomst te vermijden."

Drie familieleden van de beklaagde stonden ook terecht voor een vechtpartij. Een van hen kreeg een jaar cel, twee andere mannen werden vrijgesproken.