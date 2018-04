Albanese drugsbaas uit Antwerpen telt zijn geld op Facebook Patrick Lefelon

11 april 2018

18u06

Bron: Eigen berichtgeving 740 De Albanese drugsbende die afgelopen weekend werd ingerekend in Antwerpen, zat er wel degelijk warmpjes in. Dat valt af te leiden uit foto's op de Facebookpagina van één van de verdachten.

Fitim B. stak zijn rijkelijk inkomen niet onder stoelen of banken. Op de foto pakt de man uit met een flinke stapel bankbiljetten. "Nu mag je wel eens trakteren", reageert een familielid. Op de foto staan trouwens heel wat groene briefjes van 100 euro. De politie kan de foto misschien vergelijken met de foto die de politie verspreidde van de inbeslaggenomen drugs en cash gelden. Daarop zijn er geen groene briefjes te zien.

De bende opereerde vanuit een appartement in de Jezusstraat. De straat sluit rechtstreeks aan op de Meir. Niet meteen een plaats waar weinig pottenkijkers zijn. Het appartement ligt boven een failliete snackbar. Van daaruit verdeelde de bende zowel hard- als softdrugs.

Bij huiszoekingen bij Fitim B. in de Jezusstraat en bij andere bendeleden werd in totaal ruim 40.000 euro cash geld, een halve kg cocaïne en ruim 600 gram marihuana, 35 gsm's en drie auto's in beslag genomen. De arrestaties werden uitgevoerd door het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de Antwerpse lokale politie.