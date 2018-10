Albanese dievenbende pleegde bijna dagelijks inbraken: drie jaar cel sam

10 oktober 2018

19u54

Bron: belga 3 Een lid van een Albanese dievenbende moet drie jaar de cel in - zonder uitstel - voor zijn betrokkenheid bij een reeks woninginbraken. De man stal onder meer geld en juwelen in huizen in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen.

De man maakte deel uit van een georganiseerde inbrekersbende. Vanuit het Vlaams-Brabantse Linter pleegden vijftien mannen tussen maart 2014 en november 2015 zo goed als dagelijks inbraken in woningen in heel het land. Ze waren vooral uit op geld en juwelen.

De uitvoerders, die werden geronseld in Albanese cafés in het Brusselse, verbleven meestal maar korte tijd in ons land. De criminelen gingen steeds op dezelfde manier te werk en reden in de late namiddag of vroege vooravond met een huurauto naar woningen. Ze reden een tijdlang rond in de buurt om zeker te zijn dat de bewoners afwezig waren.

Driest

Volgens de Leuvense correctionele rechtbank gingen ze bijzonder driest te werk en richtten ze veel schade aan, zowel om binnen te geraken als in de woningen zelf. De rechtbank achtte het bewezen dat de beklaagde betrokken was bij diefstallen in Tremelo, Keerbergen en Heist-op-den-Berg.

De man had bij verstek drie jaar cel gekregen en tekende verzet aan. Zijn raadsman vroeg om een straf met uitstel, maar de rechtbank ging daar niet op in.