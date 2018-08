Albanese bende krijgt tot 9 jaar cel voor brutale home-invasion bij bejaard koppel TTR

09 augustus 2018

10u44

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de Albanese bende die in 2015 een bejaard echtpaar overviel in hun woning in 's-Gravenvoeren veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot negen jaar. De Nederlandse ex-vriend van de dochter van het bejaarde koppel, die de Albanezen inschakelde om een schuld te innen, kreeg tien jaar.

Nadat zijn relatie met de dochter van de industrieel in 2012 op de klippen liep, bleef de Nederlander achter met een schuld van anderhalf miljoen euro. De vriendin beloofde daarvan 132.000 euro te betalen maar weigerde uiteindelijk de door haar geschreven schuldbekentenis te ondertekenen. Hij probeerde daarna via haar vader het geld te bekomen, maar die stuurde een werknemer op hem af met de boodschap dat hij het gezin van de zakenman gerust moest laten.

De Nederlander schakelde vervolgens de Albanezen in om alsnog de schuld te innen bij de ouders van zijn ex. Hij vertelde hen dat er 600 miljoen aan geld en juwelen zou liggen in de villa van het echtpaar.

Kluizen

Op 19 september 2015 werd de zakenman in zijn villa verrast door twee gewapende en gemaskerde mannen toen hij na een zwempartij stond te douchen. De zeventiger werd met geweld door het douchescherm geduwd en bloedend naar de slaapkamer gesleurd, waar twee andere gemaskerde mannen zijn vrouw al gekneveld hadden. De man kreeg een geweer in de mond en tegen zijn hoofd gezet en moest de overvallers de codes geven van de twee kluizen die in de villa aanwezig waren.

De inhoud van de kluizen viel aanzienlijk tegen en uiteindelijk gingen de vier overvallers ervandoor met een duur schilderij, een paar duizend euro en een horloge. Drie uur na het begin van de inval kon de bejaarde man zich uit zijn benarde positie bevrijden en op het dak van zijn villa klimmen. Daar werd hij door enkele buren opgemerkt. Het bejaarde koppel kampt tot op de dag van vandaag nog met de gevolgen van brutale home-invasie.

Buit

Het federale parket tastte lang in het duister over de identiteit van de inbrekers. Pas op 2 oktober kwam er een doorbraak in het hele dossier toen de onderzoekers een telefoontje kregen van de Luikse politie. Die hadden een Nederlander bij hen op kantoor die beweerde dat vijf Albanezen die dag binnengevallen waren in zijn vakantiewoning in Spa en zijn vriendin en haar tien maanden oude dochter bedreigden.

Achteraf bleek dat de Albanezen bij de man verhaal waren komen halen omdat de buit bij het bejaarde echtpaar was tegengevallen. De Nederlander kon de mannen overtuigen dat hij geld voor hen zou gaan afhalen bij de bank, maar stapte in werkelijkheid naar de politie. Die viel uiteindelijk de woning binnen en kon de Albanezen arresteren en de dochter en haar kind bevrijden.

Straf

De Albanezen moeten het bejaarde koppel een schadevergoeding betalen van 31.400 euro vermeerderd met intresten en gerechtskosten. De Albanezen die de woning in Spa binnenvielen werden veroordeeld tot een schadevergoeding van 63.620 euro aan de ex-vriendin van de Nederlander. Aan de Nederlander moeten de Albanezen een provisionele schadevergoeding betalen van 1 euro.