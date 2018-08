Albanese bende krijgt tot 10 jaar cel voor brutale home-invasion bij bejaard koppel TTR

09 augustus 2018

10u44

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Tongeren heeft de Albanese bende die in 2015 een bejaard echtpaar overviel in hun woning in 's-Gravenvoeren veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie tot tien jaar.

De Nederlandse ex-vriend van de dochter van het bejaarde koppel, die de Albanezen inschakelde om een schuld te innen, kreeg tien jaar. Nadat zijn relatie met de dochter van de industrieel in 2012 op de klippen liep, bleef de Nederlander achter met een schuld van anderhalf miljoen euro. De Nederlander deed beroep op de Albanezen om die schuld te innen bij de ouders van zijn ex. De Albanezen mishandelden het bejaarde koppel maar moesten afdruipen zonder de door de Nederlander beloofde buit.

De Albanezen vielen daarna ook binnen in de vakantiewoning in Spa waar de Nederlander verbleef. De Nederlander kon de mannen overtuigen dat hij het geld op de bank ging halen maar in werkelijkheid ging hij op aanraden van zijn toenmalige advocaat en boekhouder naar de politie. De politie viel uiteindelijk met veel machtsvertoon de woning binnen en kon de Albanezen arresteren en de nog aanwezige bewoners bevrijden.