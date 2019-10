Albanees die werd veroordeeld voor moord in thuisland na 14 jaar gevat in België

ADN

17 oktober 2019

10u38

Bron: Belga

1

Een man die in Albanië veroordeeld werd voor moord, omdat hij in een café zijn kalasjnikov zou hebben leeggeschoten, is na 14 jaar voortvluchtig te zijn uiteindelijk in ons land opgepakt. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad. De advocate van de man, die zijn uitlevering aanvecht, bevestigt het nieuws. De man verbleef bij zijn ex-vrouw en kinderen in Schilde.