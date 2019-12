Alain Mathot (PS) doorverwezen naar correctionele rechtbank voor corruptie mvdb

16 december 2019

14u18

Bron: Belga 2 De Luikse raadkamer heeft Alain Mathot doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Luik. Dat berichten de Sudpresse-kranten. De ex-burgemeester van Seraing en het gewezen PS-parlementslid wordt beschuldigd van corruptie bij de bouw van de afvalverbrandingscentrale Intradel in Herstal. Mathot (47) zelf ontkent.

Mathot had nog geprobeerd om de zaak te laten onttrekken aan het Luikse gerecht wegens schijn van partijdigheid. Hij voerde aan dat het gerecht in Luik al twee uitspraken heeft gedaan in de zaak. Die uitspraken gingen over andere beklaagden, maar er werd daarbij wel al ingegaan op de rol van Mathot. Het Hof van Cassatie verwierp Mathots verzoek. De correctionele rechtbank in Luik veroordeelde in juni 2018 twaalf beklaagden tot straffen van zes maanden tot drie jaar cel met uitstel. Het hof van beroep pleitte één beklaagde vrij. De elf andere veroordelingen bevestigde ze. Wel bleven de straffen niet overeind. De zwaarste veroordeling in beroep was twee jaar cel met uitstel.

Guy Mathot

Alain Mathot is de zoon van wijlen Guy Mathot (1941-2005), als PS-minister begin jaren tachtig betrokken in financiële schandalen waarbij in 1985 diens parlementaire onschendbaarheid werd opgeheven. In 1994 gebeurde dat opnieuw omdat hij beschuldigd werd van betrokkenheid in het Agustaschandaal. Hij werd vier jaar later hiervoor vrijgesproken.