Alain Courtois geeft nederlaag toe en stopt als gemeenteraadslid, Els Ampe blijft weg wegens "te teleurgesteld" jv

15 oktober 2018

17u23

Bron: belga 0 De lijst MR-Open Vld en lijsttrekker Alain Courtois hebben hun nederlaag toegegeven, nu ze naar de oppositie zijn verwezen. Courtois maakte meteen bekend dat hij op 3 december bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad ontslag neemt en zijn verkozen plek niet opneemt. Els Ampe, tweede op de lijst, ontbrak op de afspraak wegens "te teleurgesteld".

Als hoofdreden voor het verlies keek Alain Courtois naar de sociale verschuiving die Brussel heeft doorgemaakt in de afgelopen zes jaar. De meerderheid is nu volledig links, met PS, Ecolo-Groen en Change.Brussels.

"De verkiezing is een foto van de demografie. Er is ontegensprekelijk een sociale verschuiving en de wijken hebben een metamorfose ondergaan. Op zo een manier dat het neoliberale beeld van MR en cdH niet meer past in Brussel", stelt de huidige Eerste schepen.

Net zoals N-VA en Vlaams Belang vreest ook MR voor de toekomst van de stad. "Ik hoop dat er aandacht wordt besteed aan netheid, veiligheid en laksisme in de wijken. Dat zijn de drie zaken die ik tijdens de campagne altijd hoorde in de straten. Ik snap niet dat dit zich niet heeft weerspiegeld in de urnen. Ons discours was strenger, maar blijkbaar misverstaan", aldus Courtois.