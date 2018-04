Alain Courtois gaat voluit voor Brusselse burgemeesterssjerp met Els Ampe op twee jv

Bron: belga 3 Eerste schepen Alain Courtois gaat voluit voor de burgemeesterssjerp van de stad Brussel, met in zijn zog schepen Els Ampe. Dat was de boodschap op de voorstelling van de MR-Open Vld-lijst op een dakterras onder een staalblauwe hemel in hartje Brussel.

Een en ander gebeurde onder het goedkeurend oog van liberale toplui: federaal premier Charles Michel, vicepremier en voorzitter van de Brusselse MR-federatie Didier Reynders en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Die vond het "historisch" dat Open Vld een tweede plaats op een gezamenlijke liberale lijst in Brussel krijgt.

Voor Courtois is de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen meteen ook de start van de race naar het stadhuis. "We hebben de sleutel van het stadhuis niet in handen. Ik heb op zes jaar drie burgemeesters gekend", verwees de liberale kandidaat-burgemeester naar de carrousel van Freddy Tielemans, Yvan Mayeur en Philippe Close.

Els Ampe was fier dat ze van plaats vier in 2012 nu doorschuift naar de tweede plaats. Ze is momenteel de enige Vlaamse schepen in het hoofdstedelijk college, na het vertrek van Ans Persoons in de nasleep van het ontslag van burgemeester Mayeur. In de top 19 van de lijst prijken nog twee Open Vld'ers: gemeenteraadslid Dominique De Backer uit Haren krijgt opnieuw de negende plaats en Frederik Masil, een syndicus uit Laken, prijkt op plaats 15 als actor uit de burgermaatschappij.

Zowel premier Michel als Open Vld-voorzitster Rutten benadrukten de waarden die beide partijen delen en hun ambitie voor de stad. "Brussel is de blauwe hoofdstad waar we gezamenlijk op willen inzetten", zei Gwendolyn Rutten.