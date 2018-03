Al zes studentes Hogeschool Gent gaan klacht neerleggen tegen voyeur: "Het is gewoon een pervert" Sam Ooghe

10 maart 2018

21u28

Bron: Eigen berichtgeving 4 Al minstens zes studentes van de Hogeschool Gent zullen klacht neerleggen bij de politie en/of de Privacycommissie tegen de beelden die een voyeur maakte en verspreidde in de kleedkamers van de sporthal. Het gaat om meisjes die er vaak sportten, en vrezen dat ze gefilmd zijn.

Opvallend is dat de studentes klacht zullen neerleggen, nog voor ze weten of ze op de beelden staan. Het gaat om al zeker zes meisjes die de richting 'Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie' volgen en die bijna dagelijks in de sporthal vertoefden.

Pervert

"De kans is zeer groot dat we op die beelden staan, aangezien we er zo vaak waren", zegt Maud (20). "Met vier medestudentes zullen we klacht neerleggen. Het gedacht dat we zo gefilmd zouden worden, is gewoon gek." Dat vinden ook haar medestudenten. "Wie het ook is, het is een pervert. Er komen ook leerlingen van de Voskenslaan douchen, een middelbare school. Bij minderjarigen is zoiets nog veel erger." Naast het vijftal zegt nog een andere studente van de HoGent klacht te zullen neerleggen.

De studentes vielen vanochtend duidelijk uit de lucht bij het horen van het nieuws. "Ik voelde me nooit bekeken en er waren geen geruchten. Er liepen ook nooit rare types rond", klinkt bij oud-studente Daisy (23). Eenzelfde geluid klinkt bij een andere studente, Tessa. "Ik heb er zelf nooit iets van gemerkt. Het is wel zo dat wij altijd met meerdere meisjes douchten, en dan ben je minder alert. Als je alleen doucht, ben je meer op je hoede. Toen ik het las, was het wel schrikken, ja. Ik wil er zelfs niet aan denken dat ik op de beelden te zien ben."

HoGent onschuldig

Voor de studentes staat het wel als een paal boven water: de HoGent zelf treft geen schuld. "Ik denk dat er in elke openbare plaats of sporthal wel iemand kan binnenkomen om te kunnen doen wat hij wil doen", zegt Tessa. "De HoGent zal gewoon pech gehad hebben. Hiertegen is weinig te doen."

Ondertussen zijn de beelden van het bewuste forum gehaald. Toch is de kans groot dat de beelden elders opduiken, zegt ook journalist Joost Schellevis, die de zaak aan het licht bracht. De voyeurist, als hij gevonden wordt, riskeert in België tot vijftien jaar cel.