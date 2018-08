Al zeker doden door te trage spoedhulp in Blankenberge: "Ik vrees voor nog meer slachtoffers" BHT

06 augustus 2018

13u55

Bron: Eigen berichtgeving 25 Er zijn de voorbije mogelijk al slachtoffers gevallen doordat ze niet tijdig geholpen konden worden in Blankenberge. Sinds vier maanden beschikt het AZ Zeno-ziekenhuis in Blankenberge niet meer over een MUG-erkenning. Daardoor moet de ambulance kilometers omrijden naar ziekenhuizen in Brugge, Knokke en Oostende.

"Patiënten verliezen zo veel kostbare tijd. Tijd die soms cruciaal is, terwijl in Blankenberge nog altijd een spoeddienst aanwezig is. Ik nodig bevoegd minister van Gezondheid Maggie De Block (Open Vld) uit om de situatie hier te bekijken", zucht burgemeester Ivan De Clerck (ook Open Vld). "Op drukke zomerdagen worden onze 20.000 inwoners er 100.000 en zijn we even groot als Leuven. Kan je je voorstellen dat daar geen spoeddienst meer is?"

Blankenberge verloor zijn MUG-erkenning omdat er met Knokke al een AZ Zeno-ziekenhuis in de buurt is met zo'n erkenning. Volgens de wet kan een ziekenhuis geen twee erkenningen hebben. "Maar hier moet een uitzondering komen. Als deze situatie zo blijft duren, vrees ik voor nog meer slachtoffers", zegt De Clerck.