Al zeker 746 passagiers dagvaarden Ryanair na geannuleerde vluchten vorig jaar FT

16u18 1 CLODAGH KILCOYNE Een lege incheckbalie in Dublin, Ierland. De budgetvlieger schrapte in september en oktober vorig jaar tientallen vluchten per dag door personeelsproblemen. Al zeker 746 passagiers trekken naar de rechter tegen Ryanair. Na de annulatiegolf van midden vorig jaar eisen ze samen 108.425 euro van de Ierse maatschappij, allemaal voor vluchten vanuit Charleroi. De lowcostmaatschappij is niet van plan te betalen.

Happy Flights, een Gents bedrijf dat in de bres springt voor passagiers die compensatie eisen bij een geschrapte of sterk vertraagde vlucht, dagvaardt Ryanair en dat in naam van al zeker 746 passagiers. Voor 375 van hen gaat het om vluchten via Charleroi. De geannuleerde vluchten via die luchthaven alleen vertegenwoordigen een claimbedrag van goed 108.425 euro.

De overige passagiers volgen in een tweede golf dagvaardingen, die nog de deur uit moeten. Hier gaat het om vluchten via andere luchthavens, zoals Zaventem en Eindhoven, legt CEO Steven Willems van het Gentse claimbedrijf uit.

Het Gentse bedrijf wil dat passagiers een vergoeding krijgen omwille van de vele geannuleerde vluchten in september en oktober vorig jaar. Door problemen met de inroostering en personeelsgebrek, schrapte de budgetvlieger toen dagelijks tientallen vluchten, overal in Europa. Dankzij een Europese verordening hebben de gedupeerden nochtans recht op een schadevergoeding. Happy Flights stuurt een ingebrekestelling uit, maar bij Ryanair komt daar heel vaak geen respons op, klinkt het. Daarom stapt Happy Flights naar de rechter.

Wettelijk verplicht

"Ryanair maakt het passagiers heel moeilijk om een claim voor compensatie in te dienen", legt Willems nog uit. "Als die passagiers dan bij ons te rade komen, weigeren ze te betalen. Ze weten nochtans heel goed dat ze wettelijk verplicht zijn om de compensatie uit te betalen, want we wonnen in het verleden al verschillende rechtszaken tegen hen." De grote toevloed aan klachten bij Happy Flights naar aanleiding van de annulaties is inmiddels achter de rug, zegt hij nog.

Op 26 februari worden de zaken over de vluchten op Charleroi ingeleid voor de rechtbank van koophandel in Charleroi.