Al zeker 10 slachtoffers in zaak Bart De Pauw nemen samen advocaat Sven Spoormakers

05u45 98 VTM Advocaat Christine Mussche neemt de verdediging van alvast tien slachtoffers op zich. Minstens 10 slachtoffers in de zaak- Bart De Pauw nemen samen een advocate onder de arm. Die moet er vooral over waken dat hun anonimiteit gewaarborgd blijft.

Al zeker tien vrouwen hebben zich verenigd bij advocate Christine Mussche. Nog een aantal anderen twijfelen of ze na hun onthullingen bij de preventieadviseur van de VRT juridische bescherming nodig hebben, zeker nu het parket met een onderzoek start. "Ze staan nog altijd achter hun verklaringen, maar omdat velen van hen bekende personen zijn, vrezen ze dat ze niet anoniem zullen kunnen blijven", zegt Mussche.

Er is natuurlijk het geheim van het onderzoek, waarbij de onderzoeksrechter kan beslissen of er bescherming van de getuigen nodig is. Bovendien laat de VRT weten er "alles aan te doen" om de identiteit van de vrouwen geheim te houden. "We hebben hen vertrouwelijkheid beloofd en daar zullen we ons aan houden", aldus manager beroepsethiek Diane Waumans.

Straffeloze situatie

Maar volgens professor Seksueel Strafrecht Liesbet Stevens (KU Leuven) is er méér nodig. "Er is een bepaling in het Strafwetboek die slachtoffers van seksueel geweld tijdens en na een proces beschermt tegen de bekendmaking van hun identiteit in de media. Die wet moet uitgebreid worden naar zaken als deze, voor stalking. Want als op het einde van de rit blijkt dat hun identiteiten bekend zijn geraakt, zal dat de drempel voor andere vrouwen enorm verhogen. Dan wordt er bij wijze van spreken een straffeloze situatie gecreëerd, omdat niemand nog met zijn of haar verhaal naar een preventie-adviseur zal durven te stappen."

