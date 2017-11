Al voor derde keer brutale inbraak bij zaak in tuinmachines in Lennik Tom Vierendeels

08u55

Bron: Eigen berichtgeving 2 VTM Een beeld van bij een vorige ramkraak bij Tuinmachines Van Den Bossche, toen de winkel zich vulde met rook door het anti-inbraaksysteem. Bij tuinmachines Van den Bossche langs de Ninoofsesteenweg in Eizeringen (Lennik) werd afgelopen nacht een brutale inbraak gepleegd. De daders sloegen één van de grote uitstalramen aan de kant van de drukke steenweg in. Het is niet duidelijk of er een buit verzameld kon worden en of de daders konden ontkomen. De lokale politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en het labo van de federale politie zal ter plaatse komen voor een sporenopname.

Het is al de derde keer op tien jaar tijd dat de zaak een brutale inbraak te verwerken krijgt. In 2007 boorde een Jeep Cherokee zich nog door de vitrine, maar de daders lieten hun wagen met buit er nog in toen even verderop achter. Er werden nadien paaltjes voor de zaak geplaatst, maar dat weerhield daders in 2014 niet om opnieuw een ramkraak te plegen.

Toen zaagden ze eerst een paaltje af, om vervolgens met een in Roosdaal gestolen Toyota Landcruiser de zaak binnen te rijden. Omdat de showroom zich onmiddellijk vulde met rook door het anti-inbraakstysteem, werd er geen buit gemaakt. De wagen werd nadien in Roosdaal teruggevonden. In 2016 verspreidde de federale politie een opsporingsbericht voor de feiten uit 2014, maar de zaak is nog niet opgehelderd.