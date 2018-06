Al vierde plofkraak: geldautomaat Bpost in Boechout geplunderd Patrick Lefelon Sander Bral

13 juni 2018

11u58

Bron: Eigen berichtgeving 367 Het Bpost-kantoor in de Molenlei, het centrum van Boechout, werd afgelopen nacht het slachtoffer van een plofkraak. Dat werd vandaag bevestigd door het parket van Antwerpen. "De feiten zijn gelijkaardig aan de incidenten eerder in Kinrooi en Buggenhout", klinkt het daar.

"Verschillende getuigen verklaarden onafhankelijk van elkaar dat ze rond drie uur vannacht uit hun slaap werden gewekt door luide knallen. Een drietal gebivakeerde personen bleken zich toegang te verschaffen tot het sas van het postgebouw. Daarbij hebben ze het raam aan de voorzijde verbrijzeld met hamers of soortgelijke voorwerpen. Mogelijk was er nog een vierde verdachte in het vluchtende voertuig."

Door middel van een ontploffing hebben de verdachten een deel van het geld uit de automaat kunnen stelen. "Een deel daarvan werd ongedaan gemaakt omdat de verfcapsule van de plofkoffer geactiveerd werd", klinkt het verder bij het parket. "Er zijn aanwijzingen dat de verdachten nog getracht hebben om in het kantoor binnen te geraken maar dat is hen niet gelukt."

De ontploffing veroorzaakte een grote ravage aan het gebouw, na de feiten lag er nog een groot deel van de buit verspreid over de rijbaan en het voetpad. Na de vlucht werden verschillende verkeersknooppunten in de buurt afgezet door politiediensten, maar de verdachten konden niet gepakt worden. Politie en labo kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. Het parket van Antwerpen heeft het onderzoek in handen.

"Buurvrouw grabbelde geld"

Buurtbewoonster Ann Van Gool belde als eerste de hulpdiensten om exact 2u58. "De meeste buren werden pas wakker van de grote knal, maar ik werd al uit mijn slaap getrokken door het getik op het raam. Ik belde meteen de politie omdat ik dacht dat iemand een wagen aan het stelen was. Toen we de knal hoorden en drie mannen met zwarte kappen aan het kantoor zagen staan, wisten we meteen dat er veel meer aan de hand was. Ze grabbelden geld in zakken en gooiden dat in de koffer van hun donkere Audi. Drie minuten later waren ze weg, de politie arriveerde te laat. Er was zelfs nog een buurvrouw die geld van de stoep grabbelde en meteen weer verdween."

Dochtertje Kyra (6) sliep door heel het incident door, zoon Kyan (12) kreeg schrik na de enorme knal. "Maar ik had wel een fantastisch verhaal vandaag op school."

Dit is al de vierde geslaagde plofkraak dit jaar. Eerder gebeurden er al gelijkaardige feiten in Kinrooi, Buggenhout en Tielt-Winge. Er komt eerstdaags een overleg binnen de federale politie om het fenomeen aan te pakken.

