Al vier Schild & Vrienden-leden van N-VA-lijst geschrapt Jong N-VA-leden zetten lidmaatschap Schild & Vrienden stop TT SPS EDT

06 september 2018

10u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, De Morgen 119 Al drie N-VA-leden die actief waren bij Schild & Vrienden zetten een stap opzij. N-VA Aalst zegt in een mededeling dat Stijn Everaert niet meer zal opkomen op 14 oktober. Ook in Maaseik schrapte de N-VA de kandidatuur van een lid van de beweging. In Sint-Niklaas zet Igor Praet van N-VA zelf een stap opzij. En in Puurs-Sint-Amands komt Jorden Dewachter niet langer op nadat hij een paar berichten geliket en gedeeld had.

"Iedere Jong N-VA'er die lid was van Schild & Vrienden stapt uit die beweging", zei Stijn Everaert, die voor N-VA zou opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Aalst, vanmorgen

De veelbesproken Pano-reportage van gisteren had het ook over een lid van Schild & Vrienden dat opkomt bij de verkiezingen voor N-VA in Aalst. Everaert plaatste deze ochtend een bericht op Facebook. Daarin excuseert hij zich. "De genoemde Aalstenaar in Pano ben ik helaas. (...) Het is nooit mijn bedoeling geweest om onze jongerenpartij of moederpartij te schaden."

Hij distantieert zich echter ook van de racistische memes uit de reportage, waarvan hij er bij Schild & Vrienden naar eigen zeggen "nauwelijks iets gezien" heeft en noemt de reportage meermaals "framing." "Ik wil graag uw goede wil vragen. Voor iedere Jong N-VA'er die lid was van S&V (we zijn er allen nu uitgestapt, uiteraard). Niemand van ons is racistisch."

'De genoemde Aalstenaar in Pano ben ik helaas. (...) Het is nooit mijn bedoeling geweest om onze jongerenpartij of moederpartij te schaden'

Stap opzij

N-VA Aalst liet daarop weten dat de partij zich "volledig distantieert van de ‘memes’ en ranzige beelden die in de Pano-reportage over ‘Schild en Vrienden’ te zien waren". "De kandidaten die een Facebook-link hebben, verbreken deze. Een facebook-vriendschap betekent overigens niet dat men het eens is met ‘memes’ die in andere, geheime groepen worden gepost", klinkt het in een mededeling.

N-VA kondigde aan dat Everaert ook zelf een stap opzij zet bij lokale afdeling. "Ik veroordeel elke vorm van racisme en verdedig de inclusieve lijn van de N-VA", citeert de mededeling de kandidaat die op de 22ste plaats stond. "De framing binnen de reportage is zo groot dat ik dit niet uitgelegd krijg. Ik zet een stap opzij van de lijst omdat ik absoluut niet wens dat ons lokaal project van de N-VA met haar sterke programma en beleid onder leiding van onze burgemeester en schepenen in gevaar komt."

Maaseik en Sint-Niklaas

Ook in Maaseik stond er één lid van S&V op de verkiezingslijst. Het gaat om Dennis Laveaux die op de 20ste plaats stond. Maar N-VA laat nu weten dat ook hij van de lijst wordt geschrapt. De partij gaat op zoek naar een vervanger.

"We waren hier niet van op de hoogte", zegt lijsttrekker Marc Vereecken. "Hij is lid van een studentenvereniging, heeft Pol en Soc gestudeerd, en zat vorige bij N-VA Kinrooi. We dachten dat we met een goede kandidaat te maken hadden. Ik had hem zonet nog aan de lijn. Volgens hem is hij lid van de Facebookgroep en heeft hij één keer een actie bijgewoond. Ik heb hem erop attent gemaakt dat wij daar niets van willen weten. De slogan in onze gemeente luidt 'Veilig, thuis in een welvarend Maaseik'.

Volgens bronnen zou Laveaux in het verleden al uit de jongerenafdeling van N-VA Leuven zijn gezet, net omwille van zijn link met Schild en Vrienden.

In Sint-Niklaas zet de 25-jarige verpleegkundige Igor Praet dan weer zelf een stap opzij omwille van zijn band met Schild & Vrienden.

Nog andere gemeenten

N-VA Puurs-Sint-Amands zet kandidaat Jorden Dewachter niet meer op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “In de nasleep van de reportage werd ook onze kandidaat Jorden Dewachter genoemd. We hebben een gesprek gehad met Jorden naar aanleiding van de berichten over zijn vermeende betrokkenheid, en hij beweert dat hij geen was lid van Schild & Vrienden, noch van de besloten Facebookgroep waarvan sprake in de reportage, noch de Discord-groep waarin de memes werden gedeeld. Hij distantieert zich dan ook volledig van de racistische en seksistische bagger die in de Pano-reportage te zien waren”, zegt lijsttrekker van N-VA-Puurs-Sint-Amands Jan Van Camp.

“Wel heeft Jorden een aantal dingen van Schild & Vrienden geliket of gedeeld. Om te voorkomen dat de commotie rond Schild & Vrienden ons verkiezingsproject schade zou toebrengen, hebben we in onderling overleg beslist dat Jorden niet aan de lokale verkiezingen zal deelnemen."

Ook in Bornem dook met Thomas Decat de naam van een jonge N-VA'er op bij Schild en Vrienden. Decat staat op de vijftiende plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen en is voorzitter van Jong-N-VA Klein-Brabant, waar trouwens ook Dewachter actief bij is. Bornems lijsttrekker Kristof Joos wil voorlopig niet reageren op de aantijgingen.

Op de N-VA-lijst in Lubbeek staat Nick Peeters op plaats 14. Ook hij heeft een link met Schild & Vrienden, al benadrukt hij zelf dat "zijn engagement het laatste jaar fel verminderd is". Peeters had ook nooit weet van racistische berichten of foto's, zegt hij. "Dat zijn groepen waar ik geen lid van was". N-VA-staatssecretaris Theo Francken, die de lijst trekt in Lubbeek, reageerde nog niet.