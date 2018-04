Al veertig soldaten uit WO I gevonden bij opgravingen in Wijtschate kg

27 april 2018

18u55

Bron: Belga 0 Een archeologisch onderzoek in het West-Vlaamse Wijtschate heeft zeker al resten van veertig gesneuvelde soldaten aan het oppervlak gebracht. Dat bevestigt initiatiefnemer en archeoloog Simon Verdegem vrijdag, na twee weken graven op een uniek stukje terrein.

Een internationaal team onderzoekt sinds 16 april een terrein van 1,1 hectare in Wijtschate waar binnenkort een bouwproject komt. Een uniek stukje grond, want ruim een derde van het terrein is honderd jaar onaangeroerd gebleven. Daardoor is zelfs vlak onder het oppervlak al veel te vinden.

Er werd aanvankelijk gemikt op het vinden van dertig lichamen. "Maar we zitten nu al boven de veertig en we sluiten niet uit dat dat aantal nog fors kan oplopen de komende weken, maar voorspellingen doen we niet", aldus Verdegem. "Het gaat voornamelijk om Duitse soldaten, maar ook Britse en mogelijk ook al een Franse soldaat, maar dat moet nog bevestigd worden."

Duitse loopgraven

Ook de structuur van het unieke Duitse verdedigingsbolwerk Höhe 80 wordt onderzocht. "Hier zien we goed hoe de loopgravenstructuur ineen zit en verbonden wordt met stenen structuren en gebouwen. Dat is ontzettend waardevol en uniek om meer inzicht te krijgen in de opbouw en structuur van een militair bolwerk."

Het team vond al resten en objecten van Fransen uit het begin van de Eerste Wereldoorlog, van Duitsers doorheen de oorlog en van Britten uit de periode 1917-1918. "En dan hebben we nog maar het oppervlak gedaan. Diepere opgravingen zullen ons nog veel meer leren over de verschillende fases doorheen de oorlog", besluit Verdegem.