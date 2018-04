Al uur aanschuiven op E313 richting Antwerpen na ongeval met vrachtwagens: twee gewonden naar ziekenhuis Sander Bral

18 april 2018

11u59

Bron: Eigen berichtgeving 14 Door een ongeval met vrachtwagens is er heel wat verkeershinder op de E313 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Ranst. Twee bestuurders werden gewond naar het ziekenhuis gebracht, één van hen moest bevrijd worden door de brandweer.

Twee rijstroken richting Antwerpen zijn versperd. "Dat brengt uiteraard heel wat hinder met zich mee", zucht Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Op de E313 is het al zeker een uur aanschuiven richting Antwerpen, wat heel wat is zo midden in de dag. Ook komende vanuit Turnhout via de E34 is het moeilijk aansluiten. Daar verlies je al zeker drie kwartier.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en er wordt momenteel getakeld. "Een prognose van hoelang de takelwerken daar nog zullen duren, kunnen we niet maken. Wel wordt er flink doorgewerkt."