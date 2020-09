Al twintigtal slachtoffers van wraakporno klopten sinds juli aan bij Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen PVZ

11 september 2020

17u22

Bron: Belga 1 Op iets meer dan twee maanden tijd heeft al een twintigtal slachtoffers van wraakporno aangeklopt bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Dat zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. Sinds 1 juli is het instituut wettelijk bevoegd om slachtoffers juridische ondersteuning te bieden.

Wraakporno bestaat uit seksueel expliciete beelden van een persoon die zonder zijn of haar toestemming zijn verspreid. Die beelden kunnen gemaakt zijn met hun medeweten, bijvoorbeeld in een intieme relatie, of zonder hun medeweten. "De verspreiding gebeurt vaak met kwaadwillige bedoelingen, om het slachtoffer te kwetsen, straffen of het zwijgen op te leggen. Maar de daders kunnen dit ook doen voor 'de grap' en er de schadelijke gevolgen niet voldoende inschatten", aldus het IGVM. "De grote meerderheid van de slachtoffers van wraakporno zijn vrouwen."

Bij het twintigtal slachtoffers die sinds juli aanklopten bij het instituut, gaat het volgens Stevens om uiteenlopende gevallen. "Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van wie de beelden ruim verspreid zijn, en slachtoffers bij wie dat niet het geval is. Er zijn ook dossiers met daders in het buitenland en dat maakt het juridisch wel wat moeilijker."

"Wraakporno is een wijdverspreid probleem met zware en langdurige gevolgen voor het slachtoffer", benadrukt Stevens. "Het is een vorm van seksueel geweld die steeds herhaald wordt, omdat de beelden blijven circuleren op het internet. En aangezien deze problematiek een sterke genderdimensie heeft, vinden wij het logisch dat het Instituut hiertegen kan optreden. Zowel voor vrouwelijke als mannelijke slachtoffers, overigens. Dat laatste maakt de actualiteit ons dezer dagen pijnlijk duidelijk."

Naast de wettelijke bevoegdheid van het IGVM werd ook het strafwetboek aangepast. Sinds juli zijn er strengere straffen op wraakporno: daders riskeren een boete tot 15.000 euro en een celstraf tot 5 jaar.

