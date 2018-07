Al twee records gesneuveld: zo bloedheet is het vandaag ADN

26 juli 2018

16u04

Bron: Belga 0 Heet, heter, heetst. Vandaag beleven we de warmste dag van het jaar. Bovendien is het de warmste 26 juli sinds het begin van de metingen en werd de warmste zeetemperatuur ooit gemeten. Record na record sneuvelt. En er is nu ook officieel sprake van een hittegolf. Gaan we ook het record van de langste hittegolf ooit breken?

Het is voorlopig de warmste dag van het jaar. Dat meldt weerman Frank Deboosere op Twitter. Lang zal dat record waarschijnlijk niet standhouden, want morgen krijgen we hetzelfde weer - met vermoedelijk nog een graadje warmer.

Om 14 uur in Ukkel 33,4°C. Warmste dag van het jaar. #voorlopig Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

Dagrecord gesneuveld

Daarnaast is het dagrecord gesneuveld, laat weerman David Dehenauw weten. Rond 14.30 haalde het kwik in Ukkel de 34 graden Celsius en daarmee is het record van de warmste 26e juli sinds het begin van de metingen verbroken. De warmste 26 juli was tot nog toe die van 2006 met 33,5 graden. Morgen staat het dagrecord voor 27 juli voorlopig op die van 1928 met 32,4 graden. Ook dat record sneuvelt dus mogelijk.

34 graden in Ukkel, dagrecord uit 2006 (33,6) gesneuveld David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Temperatuur Noordzeewater breekt records

De temperatuur van het Noordzeewater voor de Belgische kust bedraagt 22,9 graden Celsius. Dat meldt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dat de temperatuur sinds 2000 registreert. Het gaat om de hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. Ook vorig jaar was het water al warm, maar toen werd het record van 2006, met 22,1 graden, nog niet gebroken. Nu dus wel.

De voorbije 45 jaar warmde de Noordzee met 1,67 graden op en wetenschappers verwachten tegen 2100 een bijkomende opwarming van 1,7 tot 3,2 graden. De opwarming van het Noordzeewater laat zich intussen al voelen bij de aanwezige fauna. Koudwatersoorten zoals de kabeljauw, trekken weg naar noordelijkere koelere oorden. Warmwatersoorten, zoals inktvissen, zeebarbeel, sardine, ansjovis en zeebaars, worden dan weer talrijker in onze Noordzee.

Krijgen we langste hittegolf ooit?

Even voor het middaguur overschreed het kwik de grens van 30 graden Celsius. Dat betekent dat België een hittegolf beleeft. Klimatologisch wordt gesproken van een hittegolf wanneer minstens 5 opeenvolgende dagen een temperatuur van 25°Celsius of meer wordt opgemeten, waarvan bovendien minstens 3 dagen met temperaturen van 30° Celsius of meer.

"Ook vorig jaar beleefden we in België een hittegolf, al kwam die iets vroeger, in juni", zegt weerman David Dehenauw. "De langste hittegolf beleefden we van 10 tot 28 augustus 1947 in Ukkel met 19 dagen. Andere lange periodes van hittegolf registreerden we in de fameuze zomer van 1976, toen we zelfs 15 dagen meer dan 30 graden haalden. De hittegolf duurde toen in totaal 17 dagen en dat was ook de duur van de hittegolf in 1997. De warmste julimaand beleefden we in juli 2006. De hittegolf duurde toen 16 dagen, en het kwik haalde een zéér hoog gemiddelde van 23 graden Celsius."

De hittegolf die we nu beleven, begon in feite al op 13 juli, want sinds die dag is de maximumtemperatuur in Ukkel niet meer onder de 25 graden gezakt. Of we nu op een nieuwe record afstevenen? "Dat is mogelijk", zegt Dehenauw, "maar er zijn twee kritieke punten in de voorspellingen: komende zaterdag en volgende week dinsdag zouden we 'slechts' 26 en 25 graden halen. En het blijven natuurlijk maar voorspellingen. Je kan er dan wel enkele graden naast zitten."

Officieel : de langste Belgische hittegolf is deze van 10 aug-28 aug 1947 in Ukkel met 19 dagen. We hadden even wat tijd nodig om het archief te valideren David Dehenauw(@ DDehenauw) link