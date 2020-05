Al snel beslissing over heropenen Europese binnengrenzen? “Volgende week moeten we perspectief kunnen brengen” ADN

14 mei 2020

13u45

Bron: VTM NIEUWS 76 Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zitten de gesprekken over hoe de Europese binnengrenzen weer open kunnen in een stroomversnelling. Hij rekent op een definitief plan volgende week.



Duitsland wil graag alle binnengrenzen weer open tegen half juni. Voor zover de epidemie dat toelaat. “Het doel is dat, als de evolutie van de besmettingen het toelaat - dat wil ik uitdrukkelijk zeggen -, dat dan vanaf 15 à 16 juni, de grenscontroles beëindigd worden”, aldus Duits bondskanselier Angela Merkel.

Het is een heel ingrijpende maatregel. We moeten quasi zeker zijn dat het virus ons niet meer kan inhalen Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem

Perspectief

Ook ons land mikt op een snelle heropening van de grenzen. “Uiterlijk op de datum die bondskanselier Angela Merkel heeft vooropgesteld, als het kan eerder”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan VTM NIEUWS.



“Ik zou graag perspectief willen bieden voor de mensen. Dat perspectief zouden we ergens volgende week moeten kunnen brengen. Om te kunnen zeggen; of we doen het, of we doen het niet.”



“Het is een heel ingrijpende maatregel”, vervolgt de minister. “We moeten quasi zeker zijn dat het virus ons niet meer kan inhalen. Want het is onmogelijk om nog op een dergelijke maatregel, eens hij afgeschaft is, terug te komen.

Contacten over de grenzen heen

Of het een goed idee is dat we redelijk snel weer naar bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk kunnen? “Ik denk dat het moet afhangen van een aantal voorwaarden”, klinkt het bij viroloog Steven Van Gucht. “Een heel belangrijke voorwaarde is dat de risico’s een beetje gelijklopend zijn in de buurlanden en in België, dat je geen groot risico loopt in het ene dan wel het andere land.”

Als men in contact is geweest met een besmette persoon in Frankrijk of in Nederland, hoe kan men dan verwittigd worden? Daar moeten goede afspraken over zijn internationaal Viroloog Steven Van Gucht

Van Gucht vindt het ook belangrijk om na te denken over hoe we contactonderzoek kunnen doen. “Als men in contact is geweest met een besmette persoon in Frankrijk of in Nederland, hoe kan men dan verwittigd worden wanneer men terugkeert naar België? Daar moeten goede afspraken over zijn internationaal, zodanig dat we die contacten ook over de grenzen heen kunnen blijven opvolgen.”

Vermoedelijk strenge voorwaarden

Volgende week eventueel al een beslissing, is dat te vroeg? “Ik vermoed dat het allemaal toch wel onder strenge voorwaarden zal zijn. Ik weet dat de vraag groot is – we hebben ook heel wat mensen uit de buurlanden die in België wonen en die graag naar familie en vrienden zouden gaan – maar ik denk dat er strenge voorwaarden aan zullen gekoppeld worden.”

Kunnen we in de zomer aan de Côte d’Azur liggen? “Dat hangt ook af van de beslissing in Frankrijk”, klinkt het nog bij De Crem. “Wij hebben goede banden met Parijs, maar ze blijven wel bevoegd voor de veiligheid en de volksgezondheid op eigen gebied.”

Als een heropening van de grenzen toch niet kan, zullen we in eigen land op vakantie moeten. Voor onze toeristische sector zou dat het wegvallen van buitenlandse toeristen een beetje compenseren.

