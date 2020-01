Al ruim 100 organisaties geregistreerd in lobbyregister van Kamer kv

09 januari 2020

19u49

Bron: Belga 2 Een jaar na de invoering telt het lobbyregister van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 108 organisaties en personen, werd vandaag vernomen bij de dienst Burgerschap. "Het is een eerste stap in de richting van meer transparantie", zegt Katrien Coessens, het hoofd van de dienst.

Het lobbyregister was een initiatief van de werkgroep Politieke Vernieuwing, en ging begin 2019 van start. Bedoeling is zo bij te houden wie in het federaal parlement lobbywerk doet, al zijn er geen gevolgen voor wie zich niet registreert.

De beoogde organisaties en personen zijn onder meer advocatenkantoren, sectorfederaties, vakbonden, zelfstandige adviseurs, niet-gouvernementele organisaties en organisaties die kerken en religieuze gemeenschappen vertegenwoordigen.



Enkele van de organisaties die zich registreerden als lobbyist zijn het Nucleair Forum, WWF, de Vrouwenraad, Transport en logistiek Vlaanderen, BNP Paribas Fortis en NMBS. Het register is openbaar en te raadplegen op de website van de Kamer.

Coessens noemt de 108 organisaties en personen die tot nu toe zijn ingeschreven "een begin". "Wij verwachten dat er nog meer inschrijvingen zullen volgen", zegt ze.