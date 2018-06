Al minstens 16 landen aanwezig op Europese migratietop zondag JM

22 juni 2018

14u51

Bron: Belga 0 Minstens zestien EU-landen, waaronder ook België, hebben hun deelname aan de informele top over het migratiebeleid van zondag toegezegd. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag meegedeeld. De Duitse regering sluit intussen uit dat er tegen de Europese top van eind volgende week een alomvattende Europese oplossing voor het migratieprobleem komt.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker nam deze week in allerijl het initiatief voor een informele 'minitop' over het migratieprobleem. Uit een ontwerpverklaring die woensdag uitlekte, blijkt dat de deelnemende landen zich zouden willen uitspreken voor een 'solidariteitsmechanisme' dat ervoor moet zorgen dat migranten gespreid worden over de verschillende Europese lidstaten, om de druk van frontlijnstaten als Italië en Griekenland weg te nemen.

Open uitnodiging

Elke EU-lidstaat is uitgenodigd, maar onder meer de Visegrad-landen hebben al laten weten niet deel te zullen nemen. Italië wilde eerst ook niet komen, maar heeft intussen wel toegezegd, net als vijftien andere lidstaten. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Malta, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Finland, Slovenië, Kroatië en België, kondigde de woordvoerder van de Commissie vrijdag aan. "De uitnodiging blijft open, iedereen is uitgenodigd, maar er is ook niemand verplicht om te komen", zei hij.

Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte zou de ontmoeting zondag rond 19 uur moeten eindigen met een "samenvatting van de aangesneden onderwerpen over dewelke we verder zullen praten op de Europese top van volgende week". Beslissingen worden er nog niet verwacht, en het is nog maar de vraag of die er op de Eurotop zelf wél komen.

"Bilaterale en multilaterale akkoorden"

Een woordvoerder van de Duitse regering heeft vrijdag laten verstaan dat er "geen gezamenlijke oplossing voor het migratieprobleem komt op het moment van de top". Duitsland dringt aan op "bilaterale en multilaterale akkoorden" tussen de lidstaten die willen, waarvoor de basis zondag moet worden gelegd.

Het overleven van de regering van bondskanselier Angela Merkel hangt grotendeels af van de Europese migratieoplossing. Zij kreeg van haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer tot eind juni de tijd om een Europese regeling uit te werken om de migranten die in Duitsland aankomen, terug te kunnen sturen naar de landen waar ze het eerst geregistreerd zijn, vaak Griekenland en Italië, wat Rome weigert. Lukt dat niet, dan dreigt Seehofer ermee om asielzoekers vanaf begin juli terug te sturen aan de Duitse grenzen.