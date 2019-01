Al meerdere tips over dief die 'Michelangelo' stal uit kerk Zele kv

24 januari 2019

18u51

Bron: Belga 0 In het onderzoek naar de diefstal uit de Sint-Ludgeruskerk in Zele van een schilderij dat misschien van de hand van de Italiaanse grootmeester Michelangelo is, zijn na het opsporingsbericht verschillende tips binnengekomen. Dat werd vandaag vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De diefstal van het schilderij gebeurde op 11 januari tussen 5 en 6 uur. De dief ging de kerk binnen via de sacristie en de cilinder van de groene buitendeur werd afgebroken. Op 10 januari tussen 5 uur en 5.20 uur werden ook al verdachte handelingen opgemerkt aan beide toegangsdeuren aan de achterkant van de kerk.



De verdachte zou een jongeman zijn van 17 à 20 jaar oud. Hij droeg donkere kledij met een grijze kap en had een donkere rugzak bij zich, die hij in zijn handen droeg.



Pastoor Jan Van Raemdonck vermoedt dat het werk van de hand is van Michelangelo zelf en dat ging binnenkort ook onderzocht worden door een Italiaanse specialiste. Verschillende internationale experts betwijfelen echter dat het om een werk van Michelangelo gaat.



Lees verder onder de foto:

De lokale politie was op zoek naar autobestuurders die de verdachte mogelijk gezien hebben. Op bewakingsbeelden was te zien hoe de man zich te voet in de richting van De Deckerstraat begaf. Er passeerden toen drie wagens en de speurders hopen dat de bestuurders meer informatie kunnen geven over de verdachte.

De federale politie verspreidde een opsporingsbericht en ook de internationale politieorganisatie Interpol, die gespecialiseerd is in kunstroven, deed een oproep naar getuigen. Het onderzoek loopt volop, maar er is nog geen doorbraak, zo werd vernomen bij het parket. "Er zijn naar aanleiding van het opsporingsbericht inmiddels een aantal tips binnengekomen, die werden overgemaakt aan de onderzoekers."