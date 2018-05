Al meer dan half miljoen doosjes met jodiumtabletten verdeeld kv

09 mei 2018

18u26

Bron: Belga 1 Twee maanden na de start van de informatiecampagne van het Crisiscentrum over het nucleair risico zijn er 564.859 doosjes met jodiumtabletten verdeeld. Op BE-Alert werden 36.758 nieuwe adressen ingeschreven. Het Crisiscentrum is tevreden over de tussentijdse balans.

In totaal haalden 183.178 particulieren en 2.851 collectiviteiten zoals scholen en bedrijven jodiumtabletten in huis. Binnen een straal van 20km van een nucleaire installatie werden 173.050 doosjes verdeeld. Het Crisiscentrum verspreidde via de apotheken al 973.400 brochures over het nucleaire risico.

"Deze positieve resultaten twee maanden na de start van de campagne tonen het belang aan om iedereen te informeren over het risico en de juiste beschermingsmaatregelen", zegt het Crisiscentrum op zijn website.

BE-Alert.be

Op BE-Alert.be, de website die bij een noodsituatie onmiddellijk een bericht met een waarschuwing stuurt, werden sinds de start van de campagne ook al meer dan 35.000 nieuwe adressen geregistreerd. De databank bestaat nu uit 393 steden en gemeenten en 319.940 geregistreerde adressen.

Infosessies en website

Daarnaast organiseerde het Crisiscentrum 23 informatiesessies en bereikte het meer dan 800.000 mensen via sociale media en de website nucleairrisico.be. De campagne wordt voortgezet: de komende weken organiseert het Crisiscentrum onder meer nog een Facebook live sessie waarin mensen hun vragen rechtstreeks aan een expert kunnen stellen.

Het crisiscentrum adviseert iedereen die in een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire installatie woont, iedereen die jonger is dan 18, zwangere vrouwen, en vrouwen die borstvoeding geven om een doosje jodiumtabletten af te halen.