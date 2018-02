Al meer dan duizend brieven voor Djalali bij schrijfactie VUB en UZ Brussel TK

28 februari 2018

18u25

Bron: Belga 1 De schrijfactie die nog een week lang loopt op de campussen van de VUB en UZ Brussel (in samenwerking met Amnesty International) heeft al meer dan duizend brieven opgeleverd. Intussen krijgt de terdoodveroordeelde Iraanse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali nog altijd geen toegang tot medische hulp, laat collega en UZ-spoedarts Gerlant Van Berlaer weten.

De vele kaartjes die geschreven werden, zullen uiteindelijk als steunbetuiging overhandigd worden aan Vida Meh, dr. Djalali's vrouw die in Zweden woont. Amnesty International zal over de actie communiceren naar de Iraanse media toe. De VUB en het UZ Brussel zullen een rapport van de actie bezorgen aan de Iraanse ambassade.

Ondertussen blijft de gezondheid van dr. Djalali een belangrijk aandachtspunt, want in de gevangenis is hij vele kilo's afgevallen en er sprake van dat hij zwaar ziek is. "Uit het laatste bericht dat ik twee dagen geleden heb ontvangen, blijkt dat Ahmadreza nog altijd geen medische hulp heeft gekregen, terwijl de Iraanse ambassadeur twee weken geleden had beloofd aan minister Geert Bourgeois dat hij alle nodige medische bijstand zou krijgen", vertelt Van Berlaer.