Al meer dan 7.000 coronatests op Brussels Airport, nu ook sneltests beschikbaar kv

13 oktober 2020

10u06

Bron: Belga 0 Sinds de opening van het Test Centre op Brussels Airport op 14 september hebben al meer dan 7.000 passagiers zich laten testen. Dat meldt Brussels Airport vandaag. Op de luchthaven is er nu ook een mobiel laboratorium geopend, waardoor de resultaten ter plaatse, en dus sneller, geanalyseerd kunnen worden.

Nadat het Test Centre op Brussels Airport een maand geleden de deuren opende, is nu ook het laboratorium op de luchthaven operationeel. De resultaten van de PCR-tests worden vanaf nu ter plaatse verwerkt, wat ervoor zorgt dat passagiers nog sneller hun resultaat ontvangen. Gemiddeld is dat nu binnen de 9 uur. Vanaf nu zijn er ook sneltests mogelijk, waarbij het resultaat al binnen de vier uur beschikbaar is. “Dat is vooral nuttig voor vertrekkende passagiers die een negatief testcertificaat nodig hebben om naar een bepaalde bestemming te reizen” klinkt het bij woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli.

Sinds de opening van het Test Centre op 14 september hebben al meer dan 7.000 mensen zich laten testen op Brussels Airport. Voor de heropstart van de luchtvaart en van de economie in het algemeen is testen cruciaal. “Het Test Centre en het lab op Brussels Airport zijn een belangrijk deel van de oplossing om veilig reizen mogelijk te maken en de luchtvaart vooruitzicht te bieden op een herstel dat absoluut noodzakelijk is voor het voortbestaan van de sector”, klinkt het nog.

Het Test Centre en het laboratorium worden uitgebaat door Ecolog als logistieke partner, in samenwerking met Eurofins-Labo Van Poucke. Wie een activatiecode heeft van de overheid (terugkeer rode zone of contact tracing) en een Belgische ziekteverzekering kan zich gratis laten testen. In het andere geval betaalt men 67 euro voor een standaard PCR-test en 135 euro voor de PCR-sneltest. Wie zich wil laten testen, maakt best online een afspraak.

De luchthaven laat ook nog weten dat de temperatuurcontrole voor aankomende passagiers vanaf 15 oktober wordt stopgezet. Dat komt omdat de federale regering besloten heeft dat passagiers die terugkeren uit een rode zone zich pas vijf dagen na hun terugkeer moeten laten testen. De temperatuurcontrole voor vertrekkende passagiers blijft van kracht.