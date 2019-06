Al meer dan 500 ‘Rode Neuzen Scholen’ in Vlaanderen, en ook jouw school kan er een worden bvb

03 juni 2019

17u38 0 Een tijdje geleden werd ‘Rode Neuzen School’ gelanceerd in de hoop om dit jaar zoveel mogelijk Vlaamse scholen in Vlaanderen te betrekken bij ‘Rode Neuzen Dag’, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Op dit moment zijn er over heel Vlaanderen al meer dan 500 ‘Rode Neuzen Scholen’ geregistreerd. Scholen die zich nog voor de zomer inschrijven voor de actie, kunnen een exclusief optreden van Niels Destadsbader winnen.

De vierde editie van ‘Rode Neuzen Dag’ zet dit jaar in op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. De actie sluit af met een grote slotshow op 29 november 2019.

Al meer dan 500 scholen schreven zich in als ‘Rode Neuzen School’ en dat is nog steeds mogelijk. Inschrijven kan via rodeneuzendag.be.

Alle scholen die zich nog voor de zomer inschrijven bij de actie, maken kans om een exclusief optreden van Niels Destadsbader te winnen. “Ik ben er zeker van dat jongeren zullen laten zien dat ze er zijn voor elkaar. Eén school krijgt er alvast de plezantste dag van het schooljaar voor terug”, reageert de Vlaamse zanger. “Daar zal ik, samen met mijn band, persoonlijk voor zorgen”.



Vandaag kondigt ‘Rode Neuzen Dag’ overigens een nieuw optreden aan dat de deelnemende scholen kunnen winnen.

Wereldpers op bezoek in GO! Atheneum Willebroek

De leerlingen van het GO! Atheneum in Willebroek beleefden op 28 mei alvast een verrassende start van hun schooldag. Het atheneum was de eerste school die zich had ingeschreven voor de actie en werd daarom in de bloemetjes gezet. De scholieren werden verwelkomd met een rode loper en de voltallige ‘wereldpers’, onder leiding van Qmusic-presentator Sean Dhondt. “Hiermee wilden wij hen bedanken”, luidde het.