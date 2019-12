Al meer dan 500 klachten tegen Jeff Hoeyberghs na seksistische opmerkingen, plastisch chirurg denkt niet aan excuses LH

10 december 2019

10u46

Bron: Twitter, eigen info, VTM NIEUWS, Belga 354 Bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zijn sinds gisterenavond al meer dan 500 meldingen binnengekomen tegen Jeff Hoeyberghs. De plastisch chirurg liet tijdens een lezing bij studentenvereniging KVHV afgelopen week een reeks seksistische opmerkingen vallen. Ook de Orde der Artsen stelt een onderzoek in naar de uitspraken die de voorbije dagen een storm van verontwaardiging hebben uitgelokt. Ondertussen is de chirurg niet van plan om zich te excuseren, zegt hij in een reactie aan VTM NIEUWS. In een interview zette hij zijn beweringen zelfs kracht bij.

Het IGVM heeft het over een “uitzonderlijk groot aantal meldingen” over de presentatie die Hoeyberghs vorige week woensdag gaf. “Het hoge aantal meldingen, meer dan 500 op het moment van schrijven, toont overtuigend de grotere maatschappelijke gevoeligheid voor de problematiek van seksistische discours aan”, zegt het Instituut. Dat neemt de meldingen “ten harte” en “onderzoekt ze in het licht van de Gender- en Seksismewet”. Zolang dat onderzoek loopt, zal het IGVM niet verder communiceren over de zaak. Van de meer dan 500 klachten zijn er 250 van burgerbeweging ‘Allemaal van Belang’.

Ook Vlaams parlementsleden Hannelore Goeman en Katia Segers (sp.a) hebben een klacht ingediend. “Net samen met collega Hannelore Goeman klacht ingediend bij het Centrum voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tegen Dr. Hoeyberghs. Omdat we dergelijke seksistische, vrouwonterende - ja achterlijke - praat niet mogen tolereren, niet als vrouw, niet als man”, liet Segers deze voormiddag via Twitter weten. In de klacht zeggen Segers en Goeman dat Hoeyberghs tijdens de lezing “de ene ranzige uitspraak over vrouwen na de andere” deed. Ze hebben het over een “een resem seksistische uitspraken” en “vormen van rabiate vrouwenhaat die niet alleen degoutant maar volgens ons ook strafbaar zijn”.

Hoeyberghs heeft aangezet tot vrouwenhaat en dat is volgens de antidiscriminatiewet strafbaar Vlaams parlementslid Hannelore Goeman (sp.a)

“Eerst en vooral zijn we ongelooflijk gechoqueerd. Als burger en vrouw vonden we het onze plicht om daartegen te reageren. Hoeyberghs heeft volgens ons aangezet tot vrouwenhaat en dat is volgens de antidiscriminatiewet strafbaar. Het is aan het Instituut om te beslissen of er een juridische klacht komt. Hopelijk maken ze van dat onderzoek prioriteit”, legt Goeman uit. “Op aanzetten tot discriminatie staan gevangenisstraffen van één maand tot één jaar en boetes van 50 tot 1.000 euro”, aldus Goeman nog.

Al twee keer geschorst

Ook de Orde der Artsen stelt een onderzoek in naar de uitspraken. “Na het bekijken van het filmpje hebben we geoordeeld dat de feiten voldoende ernstig zijn om ambtshalve op te treden”, bevestigt dokter Jos Vandekerkhof aan HLN. Als de onderzoekscommissie oordeelt dat Hoeyberghs de beroepseer in gedrang gebracht heeft, zal hij zich moeten verdedigen voor de provinciale raad. Wordt de plastisch chirurg veroordeeld, dan loopt hij het risico om geschorst te worden. In 2007 en 2009 werd Hoeyberghs al eens geschorst. In het Verenigd Koninkrijk kreeg hij in het verleden een schorsing van twaalf maanden.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV gaf Hoeyberghs een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.”

Die uitspraken en de beelden van de lezing hebben de voorbije dagen op sociale media heel wat stof doen opwaaien. “Kan iemand aub dit heerschap naar een goeie plastische chirurg sturen voor liposuctie en naar een neurochirurg voor lobotomie...welke vrouw wil daar nu mee omgaan?”, reageerde algemeen directeur van Child Focus Heidi De Pauw.

Kan iemand aub dit heerschap naar een goeie plastische chirurg sturen voor liposuctie en naar een neurochirurg voor lobotomie...welke vrouw wil daar nu mee omgaan? Jeff Hoeyberghs: "Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden” https://t.co/l66IRORWpM Heidi De Pauw(@ HeidiDePauw) link

Ook vanuit de politieke wereld komen er heel wat verontwaardigde reacties. “Vrouwen willen vooral dat gore seksisten als jij ophoepelen, Jeff”, tweette Groen-volksvertegenwoordiger Jessika Soors.

Ook Kamerlid voor N-VA Valerie Van Peel reageerde via Twitter. “Ik wens Jeff Hoeyberghs veel beterschap. Het moet niet gemakkelijk zijn om met zoveel angst voor vrouwen door het leven te gaan. We overklassen hem dan ook allemaal”, aldus Van Peel. “Zulke uitspraken komen meestal van mannen die niet aan hun trekken komen. Voor dit soort ideeën is er geen plaats meer”, tweette haar partijgenoot Assita Kanko.

Federaal minister Maggie De Block: “Een arts die zo over vrouwen spreekt? Pure schande.” Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten noemde de uitspraken gisteravond “degoutant”.

Zulke uitspraken komen meestal van mannen die niet aan hun trekken komen. Voor dit soort ideeën is er geen plaats meer, mr #Hoeyberghs

💪🏽💪 https://t.co/9oKZ40k0jl Assita Kanko MEP(@ Assita_Kanko) link

Ik wens Jeff Hoeyberghs veel beterschap. Het moet niet gemakkelijk zijn om met zoveel angst voor vrouwen door het leven te gaan. We overklassen hem dan ook allemaal #zielig Valerie Van Peel(@ valerievanpeel) link

De Universiteit Gent heeft zich eerder al gedistantieerd van de uitspraken en onderzoekt de zaak. Vrouwenrechtenorganisatie Campagne Rosa en twee andere studentenverenigingen vragen de UGent de erkenning van organisator KVHV definitief in te trekken of de studentenclub op zijn minst te schorsen. Ze krijgen daarvoor steun uit vakbondshoek. Vrijdagochtend plannen de verenigingen een nieuwe protestactie.

KVHV: “Doel bereikt: debat was geopend”

De Gentse studentenclub reageert op de heisa met een post op zijn Facebookpagina. “Zoals de traditie wil nodigde het KVHV dus opnieuw iemand uit die een zeer sterke mening heeft over huidige maatschappelijke problemen. Het doel is uiteraard om daarmee onderwerpen in het debat te gooien die onder normale omstandigheden onbespreekbaar zouden zijn”, aldus KVHV-Gent.

Dat Hoeyberghs controversiële zaken heeft gezegd, ontkent de studentenclub niet. “Dat heel wat mensen, ook in de zaal, zich daar niet in konden vinden evenmin. Maar het doel van het KVHV was bereikt: het debat was geopend en na de lezing is er nog fel verder gedebatteerd over wat Dokter Hoeyberghs tijdens de lezing verteld had.”

Net samen met collega @HanneloreGoeman klacht ingediend bij het Centrum voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tegen Dr. Hoeyberghs. Omdat we dergelijke seksistische, vrouwonterende - ja achterlijke - praat niet mogen tolereren, niet als vrouw, niet als man. pic.twitter.com/03EI1buxmT Katia Segers(@ katiasegers) link