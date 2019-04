Al meer dan 50 tips over verdwijning Jelle Leemans Rob Van herck

10 april 2019

11u43

Bron: VTM Nieuws, Belga 18 binnenland De Belgische en Nederlandse politie hebben in totaal al meer dan 50 tips gekregen over de verdwijningszaak van Jelle Leemans na de oproep gisteren in het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek Live’ én in het Nederlandse ‘Opsporing Verzocht’. 16 tips in België en zeker 35 in Nederland. Er is een beloning van 15.000 euro beloofd voor de gouden tip.

Jelle Leemans uit Rumst is als sinds 2013 vermist. Speurders gaan ervan uit dat hij vermoord is na een mislukte drugsdeal. Ook de familie verwacht niet om hem nog levend terug te vinden, maar wil hem desalniettemin vinden.

“Het feit dat hij dood is weet ik wel heel zeker,” zegt zijn mama. “Maar ik moet zijn lichaam terug hebben. Want dat hij zo verstopt is, dat is nog minder dan een hond. Dat is verschrikkelijk”, zegt zijn mama aan VTM NIEUWS.

Wat gebeurde er?

Leemans was 27 jaar oud toen hij op 21 november 2013 ’s ochtends thuis vertrok richting een afspraak in het Nederlandse Roosendaal. Daar werd ook het laatste signaal van zijn telefoon opgepikt. Later diezelfde dag werd zijn auto wel nog gespot op de Sint-Jobsesteenweg in Brasschaat en uiteindelijk teruggevonden in Merksem.

Het Nederlandse gerecht looft een beloning van 15.000 euro uit voor een ‘gouden tip’ die tot een doorbraak leidt. Politie en gerecht hopen onder meer nog te vernemen met wie Leemans een afspraak had in Nederland en waar zijn lichaam zich bevindt. Een van de aanwijzingen is een broodje met het DNA van een nog onbekende vrouw dat in de achtergelaten wagen van Leemans lag.