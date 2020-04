Al meer dan 5.000 Belgen gerepatrieerd uit buitenland: “Grootste repatriëringsactie ooit van Belgische overheid” KVDS

07 april 2020

11u30 4 De Belgische overheid heeft al meer dan 5.000 Belgen gerepatrieerd, die door de uitbraak van het nieuwe coronavirus vastzaten in het buitenland. Dat heeft woordvoerder Yves Stevens gezegd op de dagelijkse briefing van de FOD Volksgezondheid.

Stevens drukte erop dat reizigers in het buitenland zich kunnen registreren op Travelers Online, zodat de ambassade contact met hen kan opnemen. Ze kunnen met vragen ook contact opnemen via het infonummer van Buitenlandse Zaken (02/511.40.00) of een privébericht sturen naar de Facebookpagina van Diplomatie Belgium.



“Waar mogelijk en noodzakelijk zal de regering Belgen repatriëren”, aldus Stevens. “Die repatriëringen worden gecoördineerd door Buitenlandse Zaken, de diplomatieke posten in het buitenland en de Europese partners. Er zijn nu al meer dan 5.000 Belgen gerepatrieerd. Dit is de grootste repatriëringsactie ooit van de Belgische overheid.”



