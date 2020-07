Al meer dan 3 miljoen teleconsultaties door artsen ADN

01 juli 2020

22u54

In de eerste fase van de coronacrisis hebben artsen in totaal meer dan 3 miljoen telefonische adviezen gegeven. Dat meldt het Riziv, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, woensdag.

Door de coronapandemie schakelden de artsen vaak over op teleconsultaties. Daarvoor was er een kader om zorg te verlenen zonder fysiek contact met de patiënt. De ziekteverzekering geeft nu de eerste cijfers. Het gaat om de telefonische adviezen tussen 14 maart en 31 mei.

Ruim 1,4 miljoen in Vlaanderen

In die periode gaven 18.906 artsen telefonisch advies over zorgcontinuïteit, bijvoorbeeld bij chronische ziekten, goed voor meer dan 3 miljoen telefonische adviezen (3.028.501). In negen op de tien gevallen voerden huisartsen en stagiairs huisartsengeneeskunde de consult uit. Ruim 1,4 miljoen teleconsultaties vonden plaats in Vlaanderen.



Bovendien gaven in die periode meer dan 10.000 artsen meer dan 656.000 telefonische adviezen over de triage van mogelijke COVID-19-patiënten in heel België. De wachtposten registreerden tot slot in heel het land ongeveer 28.700 telefonische adviezen voor de triage van mogelijke COVID-19-patiënten.

Onderschatting

Het Riziv stipt nog aan de cijfers hoogstwaarschijnlijk een onderschatting zijn.

De tijdelijke maatregel wordt overigens een blijver. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt aan definitieve regels voor teleconsultaties.

