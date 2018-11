Al meer dan 26.000 betogers meldden zich aan voor klimaatmars in Brussel, politie waarschuwt voor enorme verkeershinder HA

28 november 2018

13u06

Op de klimaatmars van zondag in Brussel worden tussen 20.000 en 25.000 betogers verwacht. Dat meldt de politie Brussel Hoofdstad-Elsene. Ze verwacht aanzienlijke verkeersproblemen, en roept op om niet met de wagen, tram of bus naar het stadscentrum te komen.

De klimaatmars van 2 december valt samen met de eerste dag van de internationale klimaattop COP24 in Polen. De mars is dan ook in de eerste plaats een signaal naar de Belgische politici om meer ambitie te tonen en werk maken van een doorgedreven nationaal klimaatbeleid, zeggen de organisatoren.



Op de website ‘Claim the Climate’ hebben meer dan 26.000 mensen hun deelname aan de klimaatmars al bevestigd. Op Facebook lieten 33.000 mensen weten te zullen mee demonstreren. De politie verwacht dat tussen 20.000 en 25.000 mensen uiteindelijk zullen opdagen.

Vanaf 11 uur zullen de betogers verzamelen in de buurt van het station Brussel-Noord, waar de mars om 13 uur zal vertrekken. Van daaruit gaat het via de Koning Albert II-laan, het bovengrondse deel van de kleine Brusselse ring (Kruidtuin - Madou) en de Wetstraat (in tegenrichting) naar het Schumanplein en de esplanade van het Jubelpark.



Een deel van de betogers (voorlopig meldden 1.500 mensen zich aan) zal per fiets de kleine ring in de andere richting nemen. Hun route loopt dan langs het kanaal, de Hallepoort, het Louizaplein en de Naamsepoort. Op het kruispunt Kunst/Wet komen de twee groepen samen, waarna ze het laatste deel van het parcours samen zullen afleggen.

Verkeershinder

Door de manifestatie zullen vanaf 13 uur de tunnel Jubelpark/Wet in de richting van het centrum en die van de E40-Reyers richting centrum afgesloten worden. In functie van het verloop van de betoging, kunnen de tunnels van de kleine ring afgesloten worden.

De metro en de treinen rijden zondag normaal. Spoorwegmaatschappij NMBS biedt die dag een "Green Ticket" aan, waarmee op het hele Belgische net kan gereisd worden voor maar 5 euro. Dit ticket is vanaf vrijdag tot en met zondag verkrijgbaar aan de loketten, de verkoopautomaten of via de website.

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB maakt zondag het vervoer op haar net gratis.