Al meer dan 22.000 Belgen klusten onbelast bij HLA

14 januari 2020

17u10

Bron: Belga 2 Op anderhalf jaar tijd hebben al meer dan 22.200 mensen gebruik gemaakt van de bijkluswet, die toelaat om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open vld). In totaal werd er voor bijna 54 miljoen euro onbelast bijverdiend.

Werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden kunnen door de bijkluswet sinds juli 2018 tot 6.000 euro per jaar bijverdienen in het verenigingsleven of met occasionele klusjes bij particulieren. Maar de wet is omstreden. Zo stapten een aantal organisaties zoals Unizo en de Boerenbond naar het Grondwettelijk hof, omdat de bijkluswet volgens hen leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers die voor vergelijkbare activiteiten wel belast worden.

Het aantal mensen dat van de wet gebruikmaakt om onbelast bij te verdienen, gaat nog altijd in stijgende lijn. Na een jaar waren er bijna 15.200 unieke bijklussers en nog eens zes maanden later zijn het er 22.216. Eén op vijf (4.650) is gepensioneerd. De meeste bijklussers zijn actief in het verenigingsleven (21.507) en slechts 709 bieden hun diensten aan particulieren aan. Eén klusser kan bij meerdere opdrachtgevers tewerkgesteld zijn.

De activiteiten waarvoor de bijkluswet het meest wordt gebruikt, houden verband met sport. In het verenigingsleven gaat het in meer dan de helft van de gevallen om sportactiviteiten, en op de tweede plaats sportinitiatie. Bij klussen voor particulieren staan sportlessen op de eerste plaats, op de voet gevolgd door hulp aan zorgbehoevenden. Dat laatste vertegenwoordigt wel een derde van de vergoedingen in het burgersegment.