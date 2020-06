Al meer dan 16.000 handtekeningen voor online petitie om standbeelden Leopold II uit Brussel weg te nemen AW LH

03 juni 2020

10u40 226 Naar aanleiding van de protesten tegen racisme in de VS werd een online petitie gelanceerd om alle standbeelden van de voormalige Belgische koning Leopold II in Brussel te verwijderen. Intussen hebben al meer dan 16.000 personen de petitie ondertekend.

Nadat George Floyd een week geleden door politiegeweld om het leven kwam, weerklonk er luid protest in heel de VS. Sindsdien trekken demonstranten massaal de straat op om het geweld jegens zwarte mensen aan te klagen. Ook in België wordt er online protest gevoerd, door bijvoorbeeld deel te nemen aan #BlackOutTuesday, en ook met een online petitie.

De petitie pleit voor het verwijderen van alle standbeelden van Leopold II – de koning der Belgen tussen 1865 en 1909. “Ondanks alle minachting die hij had voor het leven en het Congolese volk, wordt Leopold II in heel België nog steeds geëerd. Daarom vragen we de Stad Brussel om elk standbeeld ter ere van Leopold II te verwijderen”, staat er te lezen.



Onder meer in Gent, Ekeren en Hasselt zijn de beelden van Leopold II nogmaals onder handen genomen door vandalen: beide beelden werden de laatste 24 uur beklad met rode verf. In Oostende zegt burgemeester Bart Tommelein te willen inzetten op “een correcte duiding” van het beeld.

Leopold II

Koning Leopold II is wellicht de meest omstreden figuur in de geschiedenis van de Belgische monarchie. Hij was de oprichter en enige eigenaar van Congo-Vrijstaat, ook wel Onafhankelijke Congostaat genoemd. Hij zette zelf nooit voet in Congo, maar installeerde er een waar gruwelbewind. Uiteindelijk zou hij verantwoordelijk zijn voor, naar schatting, de dood van zo’n 30 miljoen Congolezen.