Al meer dan 119.000 inbreuken op coronamaatregelen

30 juli 2020

15u09

Bron: Belga 2 Sinds de start van de coronamaatregelen op 14 maart zijn in totaal al 119.084 inbreuken geregistreerd bij de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). Dat meldt de persdienst van de federale politie donderdag. Het gaat om verschillende soorten inbreuken, gaande van het niet respecteren van het verbod op samenscholing, de maatregelen rond social distancing en de openingsuren. Een kleine week geleden, op 23 juli, stond de teller op ongeveer 117.000 inbreuken.

"Sinds 24 juli stellen we opnieuw een lichte stijging vast van het aantal vastgestelde inbreuken", zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de federale politie.

Op 19 juli had het Overlegcomité nog opgeroepen om extra in te zetten op het laten naleven van de toen geldende coronamaatregelen. Enkele dagen later, op 23 juli, voerde de Nationale Veiligheidsraad een aantal verstrengingen in. Zo werden mondmaskers op veel meer plaatsen verplicht, moesten de nachtwinkels vroeger dicht en werden de horecauitbaters verplicht om klanten te vragen hun gsm-nummer of e-mailadres achter te laten.

