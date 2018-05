Al meer dan 1.000 bijbels ingezameld voor gedetineerden bvb

17 mei 2018

17u01

De Katholieke Kerk in Brussel heeft de voorbije maanden al meer dan 1.000 bijbels in 35 verschillende talen ingezameld voor gedetineerden. "Door onze inzamelactie kunnen veel mensen in de Brusselse gevangenissen voortaan ook het woord van God horen in hun eigen taal", zegt bisschop Jean Kockerols.

De Katholieke Kerk startte in samenwerking met de aalmoezeniersdienst van Brussel op Aswoensdag, aan het begin van de veertig dagen vasten, een bijbelactie voor gedetineerden. Het was de bedoeling om in de weken erna bijbels in zoveel mogelijk verschillende talen te verzamelen om die vervolgens te schenken aan mensen achter de tralies.

Komend Pinksterweekend loopt de actie af, maar nu al heeft de kerk meer dan 1.000 bijbels in 35 verschillende talen ingezameld.

"Er zijn verrassend gevangenen die Jezus beter willen leren kennen en om een bijbel vragen", zegt bisschop Jean Kockerols. "De rooms-katholieke aalmoezeniersdienst in Brussel wil met de mensen achter de tralies een geloofstraject afleggen waarbij het bidden met een bijbel, liefst in ieders eigen taal, centraal staat."