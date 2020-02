Al drie tips, waarvan één heel specifieke, na uitzending over verdwijning Britta Cloetens KVDS

13 februari 2020

12u25 56 De politie heeft al drie tips binnengekregen over de plaats waar het lichaam van de verdwenen Britta Cloetens (25) kan zijn, nadat de openbare omroep gisteren de eerste aflevering uitzond van een nieuwe docureeks over de vrouw. Dat meldt VRT NWS. Een van de tips zou heel concreet zijn.

Britta Cloetens verdween op 23 april 2011. De AXA-bankbediende bezocht toen een Hondagarage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk en kwam nooit levend naar buiten. Aanvankelijk werd uitgegaan van een onrustwekkende verdwijning, maar al snel werd de zaak een moordonderzoek.

Hoofdverdachte

Hoofdverdachte was Hondaverkoper Tijl Teckmans (37), die de vrouw net voor haar verdwijning geholpen had. Hij blijkt al eerder veroordeeld te zijn voor aanrandingen – wat alarmbellen doet afgaan bij de speurders – maar is spoorloos.





Hij blijkt de dag na de verdwijning op vakantie vertrokken te zijn met zijn vriendin en dochter. Bij zijn terugkeer wordt hij meteen in de boeien geslagen. Aanvankelijk werkt hij niet mee, maar later geeft hij toe dat hij Britta vermoord heeft. Hij heeft echter nooit willen onthullen waar haar lichaam is. Dat is tot op de dag van vandaag een mysterie. Net als wat er precies met haar gebeurd is. (lees hieronder verder)





Hieronder een fragment uit de nieuwe docureeks, waarin het ijzingwekkende eerste verhoor van Teckmans te zien is.

Teckmans wordt tijdens een proces veroordeeld tot 30 jaar cel voor de verdwijning en de moord op de vrouw en zit momenteel in de gevangenis van Beveren zijn straf uit.

Een nieuwe televisiereeks van de openbare omroep reconstrueert wat er precies gebeurde. De politie hoopte dat naar aanleiding daarvan nieuwe tips over de zaak zouden binnenlopen en dat blijkt nu dus effectief het geval te zijn.

Vindplaats

Bij de drie tips die binnenkwamen is een heel concrete, volgens de dienst opsporingen. “De ene concrete tip komt van een burger die meent zich iets te herinneren uit de tijd dat Britta verdween en die misschien kan leiden naar de vindplaats van haar lichaam”, klinkt het bij VRT NWS.

LEES OOK: het interview met speurder Wim Cuypers die het onderzoek naar Britta Cloetens leidde.