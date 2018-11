Al drie Limburgse scholen ontruimd voor verdachte gasgeur Toon Royackers

16 november 2018

12u49

Bron: Eigen berichtgeving

In Limburg zijn sinds deze voormiddag al drie scholen geëvacueerd wegens een verdachte gasgeur.

Omstreeks half elf hing de stank eerst rond het VIIO aan de Grootloonstraat in Borgloon. De school werd meteen ontruimd. Even later werd de vreemde geur ook al waargenomen aan school de Dagenraad in buurgemeente Kortessem. Daar werden de leerlingen eveneens in veiligheid gebracht.



Alle metingen van de brandweer wezen snel uit dat er helemaal geen gaslek was. Inmiddels kreeg brandweerzone Zuid West Limburg echter al een derde oproep. Deze keer hangt een vreemde gasgeur rond de Sportschool aan de Boudewijnlaan in Hasselt. Waar de vreemde geur vandaan komt, is nog steeds een raadsel.