Al die tijd blijkt bekroond mineraalwater gewoon kraantjeswater: twee restaurants voor rechter FT

29 januari 2018

19u29

Bron: L'Echo 0 Brouwerij Haacht klaagt twee Belgische restaurants aan omdat zij een tijdlang leidingwater hebben verkocht als Val-mineraalwater. Dat meldt L'Echo. In de restaurants werden lege flessen telkens opnieuw opgevuld met water uit de kraan.

Val-mineraalwater wordt rechtstreeks gebotteld aan de bron. Brouwerij Haacht, dat Val in haar portefeuille heeft, wijst in haar reclames steevast op het natuurlijke zuiveringsproces. Het water werd in 2012 en ook vorig jaar nog bekroond met drie sterren en wordt in restaurants over het hele land geschonken.

De brouwerij is nu een rechtszaak gestart tegen twee restaurants uit Brussel. Zij sloten in 2008 een deal met Haacht om hun klanten Val te schenken. Alles lijkt goed te gaan, tot in 2015. De afnemer begint zich vragen te stellen bij het lage aantal flessen Val dat wordt besteld en beveelt een onderzoek. Na analyse blijkt dat de flessen sporen bevatten van kraantjeswater. Om honderd procent zeker te zaak van zijn zaak, stuurt de afnemer een deurwaarder naar de etablissementen. Negen flessen Val worden in beslag genomen. Volgens het rapport van de rechtbank, kreeg de deurwaarder bij aankomst van een ober te horen dat klanten altijd de keuze hadden tussen Val-water en leidingwater dat weliswaar in dezelfde flessen geschonken wordt. Die verklaring wordt later weer ingetrokken.

Deze week verscheen de zaak voor handelsrechtbank in Brussel. Brouwerij Haacht wil de overeenkomst met de restaurants beëindigen en vraagt ​​een compensatie. De restaurants op hun beurt hebben ook een klacht ingediend en eisen duidelijkheid over de inbeslagname van de flessen, hoe ze bewaard werden en hoe de flessen geanalyseerd werden.