Al derde dag op rij staking bij bpost: meer dan 90 procent van de postbodes staakt

09 november 2018

Er wordt vandaag opnieuw gestaakt bij bpost, ditmaal door de postbodes. Het is al de derde dag op rij dat het werk wordt neergelegd bij het postbedrijf. De staking is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort bij bpost. Bij de postbodes was de stakingsbereidheid alvast hoog. Meer dan negentig procent van de postbodes zou staken, aldus goed ingelichte bron.