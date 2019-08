Al bijna honderd gevallen gemeld van seksueel misbruik bij getuigen van Jehova kg

09 augustus 2019

06u27

Bron: Belga 0 In zes maanden tijd zijn bijna honderd gevallen van seksueel misbruik bij de getuigen van Jehova in België gemeld bij de organisatie Reclaimed Voices. Dat schrijft Le Soir vandaag.

Reclaimed Voices werkt samen met het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties (IACSSO) om het aantal gevallen binnen de getuigen van Jehova in ons land te bepalen. Ondertussen zijn er al 90 slachtoffers gemeld.



Na de eerste onthullingen in december 2018 en maart 2019 in de media, opende het federaal parket een onderzoek. Eind april werden huiszoekingen uitgevoerd in het hoofdkantoor van de organisatie in Kraainem, maar het parket communiceert niet over het dossier. Volgens een woordvoerder van de getuigen van Jehova werkt de organisatie mee met justitie.

Tot 250 slachtoffers

De vereniging zegt in België ongeveer 25.000 leden te tellen. Reclaimed Voices schat dat er zo'n 200 tot 250 slachtoffers van misbruik zijn.

"Verschillende mensen komen naar ons voor verschillende slachtoffers zoals ouders die ons vertellen dat hun drie of vier kinderen zijn misbruikt", verklaart Patrick Haeck, voormalig getuige van Jehova en coördinator van de vereniging.



Omdat ze nog altijd deel uitmaken van de getuigen van Jehova, hebben de mensen die Reclaimed Voices contacteren schrik om de organisatie te vertrouwen. "Voor het merendeel van de slachtoffers vonden de feiten tien of vijftien jaar geleden plaats", aldus Haeck nog.