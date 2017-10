Al bijna familieruzie na wilde trouwstoet: "Wegpiraten waren vrienden bruidegom" Patrick Lefelon

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV De familie E. uit Borgerhout is niet te spreken over de wilde trouwstoet in dure wagens die zaterdag voor opschudding zorgde op de Turnhoutsebaan. "Die wegpiraten waren vrienden van de bruidegom uit Lokeren", zegt de familie van de bruid.

Vrijdag had de familie uitgebreid het huwelijk van één van de dochters gevierd in een feestzaal in Hoboken. Een dag later werd de kersverse bruid thuis in Borgerhout opgehaald door haar man en zijn vrienden. Een oom van de bruid: "Die mannen hadden dure wagens gehuurd om het koppel naar Lokeren te brengen voor het feest van de familie van de bruidegom. Hier op straat bleef alles rustig. Maar dan zijn ze als gekken richting Turnhoutsebaan vertrokken."







Gerespecteerde familie

De familie van de bruid zit erg verveeld met de commotie. "Mijn vader was razend toen hij 's avonds die filmpjes over de trouwstoet zag", zegt een broer van de bruid. "Wij zijn in Borgerhout een gerespecteerde familie. Het eerste huwelijk in ons gezin is nu overschaduwd door deze wilde trouwstoet."

De vrienden gingen in hun gehuurde Porsche, BMW's en Mercedes tekeer als reden ze op een racecircuit. Huilende motoren, rokende banden en gevaarlijk bochtenwerk, tot op de voetpaden toe. Toeschouwers belden de politie. De stoet werd enkele straten verder klemgereden. Twee mannen werden gearresteerd. Eén van hen had geen geldige verblijfspapieren, de andere had nog twee jaar celstraf openstaan.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde dit weekend al op de filmpjes: "Ik heb er steeds op gehamerd dat er in Antwerpen geen plaats is voor gevaarlijk en asociaal rijgedrag. Vandaar dat de politie nu zo kordaat en uiterst professioneel heeft ingegrepen."

