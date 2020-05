Al bijna 100.000 pv’s opgesteld voor corona-inbreuken SVM

15 mei 2020

20u39

Bron: Belga 28 Volgens de federale politie zijn er al 98.489 processen-verbaal opgesteld rond inbreuken op de coronamaatregelen. De verschillende parketten en arbeidsauditoraten van het land openden naar eigen zeggen 59.155 dossiers. Maar die cijfers spreken elkaar niet tegen, klinkt het bij het College van Procureurs-generaal.



Bij de correctionele parketten gaat het om een stijging met bijna 19.000 dossiers in vergelijking met twee weken geleden. "Merk op dat de cijfers over de corona-inbreuken kunnen verschillen naargelang ze afkomstig zijn van de politie of van het Openbaar Ministerie", klinkt het. "Deze discrepantie kan perfect verklaard worden omdat het in de praktijk een zekere tijd kan duren vooraleer de gedane vaststellingen geregistreerd worden."

Als gevolg daarvan worden soms alle vastgestelde feiten geteld, soms alleen de processen-verbaal of alleen de processen-verbaal die door de parketten en auditoraten geregistreerd werden. "Ook de teleenheid kan verschillen: soms telt men de processen-verbaal, soms telt men de overtreders die vervat zitten in die processen-verbaal", aldus nog het college.

