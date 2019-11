Al aan je winterbanden gedacht? Het is hoog tijd Zodra temperatuur onder 7 graden zakt, is de wissel raadzaam LB

15 november 2019

15u36 15 Vier op de tien Belgische automobilisten rijden het hele jaar met zomerbanden, en dat is geen goed idee. Idealiter moest je vorige maand al de wissel naar winterbanden gedaan hebben, maar het is nog niet te laat. Bandencentrales zien hun agenda’s vollopen. Hecht je belang aan veiligheid, maak dan een afspraak van zodra de temperatuur onder zeven graden zakt.

“De Belg heeft de onhebbelijke gewoonte met de wissel naar winterbanden te wachten tot de eerste winterprik. Dat maakt het moeilijk voor de bandencentrales om alles in te plannen, reden waarom we bij de overheid aandringen op flexijobs bij bandenspecialisten”, zegt Pieter Van Bastelaere van Traxio, de federatie van de autosector.

Belang wordt onderschat

Bij de keten van bandencentrales Eurotyre stelt men vast dat leasingklanten al enkele weken met de wissel naar winterbanden bezig zijn, maar particulieren dit nog wat uitstellen. “Ons devies is duidelijk: beter een dag te vroeg dan een dag te laat. De algemene richtlijn luidt dat het raadzaam is met winterbanden te rijden van zodra de temperatuur onder de 7 graden duikt”, klinkt het daar.

“Het belang van winterbanden wordt nog onderschat”, weet Jurgen Vanhille van de Gentse Bandencentrale. “Bij regenweer is de grip veel beter. Bovendien zijn er steeds meer SUV’s waarvan mensen gauw denken dat hun rijpositie veiligheid biedt. Maar dat zijn zware wagens met een lange remafstand. Voor dergelijke voertuigen is het extra belangrijk tijdig winterbanden te monteren.”

Die remafstand is een goede indicatie. Rij je met 40 per uur over sneeuw, dan kom je met winterbanden na 29 meter tot stilstand. Met zomerbanden sta je pas na 61 meter stil, met vierseizoensbanden na 42 meter. Danny Smagghe van automobilistenorganisatie Touring adviseert reeds in oktober de wissel naar winterbanden te regelen en in april terug zomerbanden te laten monteren. “Zes maanden zomerbanden, zes maanden winterbanden, zo slijten beide gelijkmatig.”

Altijd optimale veiligheid

Stef Willems van verkeersinstituut VIAS waarschuwt dat het geen goed idee is het jaar rond met zomer- dan wel winterbanden of vierseizoensbanden te rijden. “Om in alle omstandigheden de beste grip op de weg en dus optimale veiligheid te hebben, is het best tijdig te wisselen. Wanneer het te warm wordt, slijten winterbanden sneller en zal je ook meer brandstof verbruiken.”

Willems wijst erop dat het ook met winterbanden belangrijk is je snelheid aan te passen aan de omstandigheden. Op ijzel zal je ook met winterbanden aan het glijden gaan. Weliswaar zijn vierseizoensbanden de jongste jaren verbeterd, ze bieden zowel in de zomer als in de winter minder goede prestaties op het vlak van remafstand en waterafvoer dan respectievelijk zomer- en winterbanden.

Waar moet je op letten bij de keuze van winterbanden? Smagghe: “Er is een keurmerk voor de Europese norm, maar je overlegt het best met je bandenspecialist. Rij je veel, rij je vooral op de snelweg of eerder op secundaire wegen: dat zal allemaal je keuze bepalen.” Willems waarschuwt voor goedkope Chinese banden die je online vindt. “Je kan beter 50 tot 100 euro meer betalen voor banden met een kwaliteitsgarantie.”