Al 97.000 hinderpremies door Vlaamse ondernemingen aangevraagd JG

09 april 2020

16u31

Bron: Belga 1 De Vlaamse overheid heeft al 97.000 aanvragen voor een hinderpremie doorgekregen, waarvan er al zowat 57.000 zijn uitbetaald. Dat antwoordde Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) donderdag op vragen uit het Vlaams parlement.

Ondernemingen die verplicht de deuren moeten sluiten door het coronavirus, hebben recht op een Vlaamse hinderpremie van 4.000 euro. Ruim 100.000 ondernemingen komen daarvoor in aanmerking, schat viceminister-president Crevits. In totaal wordt daarvoor een budget van 500 miljoen euro voorzien.

Intussen hebben circa 97.000 ondernemingen zo'n premie aangevraagd, antwoordde ze donderdagmiddag op vragen uit de Commissie Werk en Economie in het Vlaams parlement. Daarvan zijn er al 57.000 uitbetaald, zei ze.

Naast de hinderpremie voorziet de Vlaamse overheid ook een compensatiepremie van 3.000 euro voor de ondernemingen die niet per se moeten sluiten, maar wel minstens 60 procent omzetverlies lijden door het coronavirus. Daarvoor zijn er naar schatting 90.000 begunstigden.

Volgens Crevits worden er ook maatregelen voorbereid voor een snelle en krachtige economische relance. “Mensen opnieuw aan de slag krijgen, wordt daar een belangrijk onderdeel van”, zei ze, “maar daarnaast moeten ook doelstellingen als digitalisering of de omslag naar een groenere economie vanaf de eerste letter van het relanceplan meegenomen worden. De crisis geeft ons een aantal zaken om op verder te bouwen, zoals thuiswerk, de toename van online leren en de essentiële waarde van de lokale economie en de nabije productie. Het is ongelooflijk hoe geïnteresseerd mensen opeens zijn in het lokaal kopen. Die 'wave' moeten we kunnen vasthouden.”

De regering werkt aan de samenstelling van een stuurcomité met onafhankelijke experten die de relancemaatregelen kunnen voorbereiden.

De Vlaamse regering werkt daarnaast nog aan een noodfonds voor de gesubsidieerde onderdelen van de sectoren cultuur, jeugd, media, toerisme en sport, maar ook voor de sierteeltsector en bepaalde delen van onderwijs en mobiliteit en openbare werken. Daar wordt 200 miljoen euro voor vrijgemaakt, kondigde minister-president Jan Jambon (N-VA) vorige week al aan. Over de verdeling van dat geld is nog niets beslist. “De betrokkenen zijn daarover in overleg met de verschillende kabinetten en administraties”, aldus Crevits.